Rutte: Je dôležité, aby bola Ukrajina zapojená do mierových rozhovorov

Brusel 13. februára (TASR) - Ukrajina musí byť zapojená do všetkých mierových rokovaní, ktoré sa týkajú jej budúcnosti, vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok v Bruseli pred zasadnutím ministrov obrany členských krajín Aliancie. Reagoval na telefonát medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, ktorý šéf NATO označil za úspešný, píše TASR podľa agentúry Reuters.



"Všetci chceme, aby Ukrajina bola v čo najlepšej pozícii, keď sa tieto rozhovory začnú, a aby sa mohli úspešne ukončiť," uviedol Rutte. "Je veľmi dôležité, aby všetko, čo z týchto rozhovorov vzíde, bolo trvalé a udržateľné... Nemôžeme dopustiť, aby sa Putin v budúcnosti opäť pokúsil obsadiť čo i len štvorcový kilometer Ukrajiny," zdôraznil ďalej šéf NATO.



Trump po telefonáte s Putinom hovoril aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok povedal, že telefonický rozhovor Trumpa a Putina, ktorí sa dohodli na okamžitom začiatku rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, "určite nie je zradou" Kyjeva.



"(Iba) uznávame, že celý svet a Spojené štáty majú záujem o mier, o mier dosiahnutý rokovaniami, ako povedal prezident Trump, o zastavenie zabíjania. A preto si to bude vyžadovať, aby obe strany uznali veci, ktoré nechcú," povedal Hegseth.



Ministri obrany NATO budú podľa očakávaní vo štvrtok diskutovať o zvýšení výdavkov na obranu i vojne na Ukrajine. Na schôdzke sa zúčastňuje aj Hegseth, ktorý v stredu vyhlásil, že je nereálne, aby sa Ukrajina vrátila do hraníc spred roka 2014 a vstúpila do Aliancie. Témou diskusií bude tiež príprava na summit NATO, ktorý prebehne v júni v holandskom Haagu.



Agentúra AP si všíma, že viacero predstaviteľov NATO vo štvrtok zdôraznilo, že Ukrajina ani Európa nesmú byť vynechané z akýchkoľvek mierových rokovaní.



"Nezabúdajme, že Rusko zostáva hrozbou aj za hranicami Ukrajiny," povedal novinárom v Bruseli britský minister obrany John Healey. Hlas Ukrajiny musí byť podľa neho v centre rozhovorov.



Jeho estónsky náprotivok Hanno Pevkur podčiarkol, že Európska únia presadila sankcie voči Rusku, investovala veľa do obrany Ukrajiny a bude požiadaná, aby uhradila náklady na obnovu vojnou zničenej krajiny. "Musíme byť pri tom. Takže o tom niet pochýb. Inak tento mier nebude trvať dlhodobo," varoval Pevkur.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius zase povedal, že ak má Putin vážny záujem o dosiahnutie mieru, mal by to ukázať zastavením útokov na Ukrajinu. Takisto zdôraznil potrebu, aby bola do rokovaní zapojená aj Európa. Za "poľutovaniahodné" označil, že Trumpova administratíva urobila "ústupky" voči Rusku ešte pred samotným začatím rokovaní o Ukrajine.



"Podľa môjho názoru by bolo lepšie hovoriť o možnom členstve Ukrajiny v NATO alebo o možných stratách územia pri rokovacom stole," vyhlásil Pistorius.