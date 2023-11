Rutte je favoritom na šéfa NATO, napriek šokujúcim voľbám v Holandsku

Brusel 28. novembra (TASR) - Odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte je jasným favoritom na post budúceho generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO), aj keď víťazstvo krajnej pravice vo voľbách v jeho vlasti môže uškodiť jeho politickému odkazu. V utorok to napísala tlačová agentúra AFP.



Mnohí diplomati dávajú výraznú prednosť práve tomuto veteránovi politiky pred inými sľubnými uchádzačmi o funkciu šéfa NATO, medzi ktorými sú napríklad estónska premiérka Kaja Kallasová a lotyšský minister zahraničných vecí Krišjánis Kariňš. Post na budúci rok prevezme niekto nový od súčasného šéfa NATO Jensa Stoltenberga.



Nástupcu Stoltenberga majú oznámiť pred júlovým summitom aliancie vo Washingtone. Stoltenbergovo desaťročné pôsobenie vo funkcii dvakrát predĺžili, dôvodom bola ruská vojna na Ukrajine.



Rutte (56) v predchádzajúcich rokoch vylúčil, že by sa ujal tohto postu, ale teraz, po svojej prekvapivej demisii v lete, je k dispozícii.



Minulý mesiac pre holandské médiá povedal, že riadiť alianciu je "veľmi zaujímavá" práca a bude tejto šanci otvorený, ak mu "príde do cesty".



Po 13 rokoch riadenia Holandska je Rutte podľa diplomatov na európskej scéne známou postavou a tohto holandského spoľahlivého politika uprednostňujú aj také ťažké váhy v NATO ako Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko.



"Je kandidátom na generálneho tajomníka NATO. Dal jasne najavo, že je k dispozícii a má tam širokú podporu," povedal diplomat v aliancii.



Niektorí podporovatelia chcú uzavrieť jeho nomináciu čoskoro, aby sa NATO vyhlo situácii, že funkcia generálneho tajomníka sa bude riešiť zároveň s hlavnými funkciami v EÚ po budúcoročných júnových voľbách do Európskeho parlamentu.



Určité búrlivé dohadovanie však zrejme nastane a ďalší zasa varujú, že to ešte nie je hotová vec, lebo odpor môže prísť od "ťažkopádnych" spojencov Turecka a Maďarska.



Úskalím pre Rutteho môže byť aj situácia, akú zanecháva za sebou v Holandsku, kde víťazstvo krajne pravicového politika Geerta Wildersa vo voľbách vyvolalo vlnu šoku po celej Európe. "Ak človek prichádza z vraku, môže byť preňho ťažšie vyhrať nad konkurenciou," vysvetlil diplomat z inej členskej krajiny NATO a dodal, že treba počkať, ako to nakoniec dopadne.



Rutteho vláda zohrala poprednú úlohu v podpore Ukrajiny, tento mesiac jej sľúbila ďalšie dve miliardy eur a bola jedným z hlavných aktérov pri presadzovaní darovania stíhačiek F-16 Kyjevu.