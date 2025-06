Rutte: Je nemysliteľné, aby Rusko predbehlo NATO v zbrojení

Haag 24. júna (TASR) - Je nemysliteľné, aby Rusko dokázalo vyrobiť viac zbraní než Severoatlantická aliancia, ktorá má 25-násobne silnejšiu ekonomiku, vyhlásil v utorok generálny tajomník NATO Mark Rutte na fóre zbrojárskych podnikov v holandskom Haagu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Musíme urobiť viac... Musíme vynakladať viac prostriedkov, aby sme zabránili vojne. Musíme vyhrať túto novú vojnu vo výrobe (zbraní),“ dodal Rutte.



Rusko, ktoré je už viac ako tri roky vo vojne s Ukrajinou, masívne zvýšilo svoju zbrojársku výrobu, čo u západných politikov vyvoláva obavy, že by mohlo byť v priebehu niekoľkých rokov pripravené zaútočiť na územie NATO, píše DPA.



V utorok sa v Haagu začne 34. summit hláv štátov a vlád NATO. Očakáva sa, že lídri oficiálne schvália záväzok významne zvýšiť vojenské výdavky spolu až na päť percent HDP ročne. Z tejto čiastky by priamo na armádu mala ísť suma rovnajúca sa 3,5 percenta HDP a 1,5 percenta HDP má byť určených na ďalšie výdavky spojené s obranou, napríklad s budovaním či rekonštrukciou infraštruktúry.



Na zasadnutí by sa mali zúčastniť premiéri a prezidenti všetkých 32 členských štátov vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa. Prítomný bude aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, premiér Nového Zélandu Christopher Luxon, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.