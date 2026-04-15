Rutte je optimista ohľadom financovania obrannej pomoci pre Ukrajinu
Autor TASR
Berlín/Brusel 15. apríla (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vyjadril v stredu optimizmus, že NATO bude úspešne financovať obrannú pomoc pre Ukrajinu prostredníctvom iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) ešte pred koncom tohto roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Som optimistický,“ povedal Rutte reportérom po schôdzke kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Berlíne. Zároveň uznal, že rozdelenie záťaže v rámci aliancie zostáva nerovnomerné. „Obmedzený počet krajín vykonáva ťažkú prácu – ale vidíme zmenu k lepšiemu,“ dodal.
„Musíme zabezpečiť, aby Ukrajina mala všetko, čo potrebuje na to, aby zotrvala v boji. V tejto veci panuje široká zhoda na oboch stranách Atlantiku,“ dodal generálny tajomník NATO.
Američanmi vedené rozhovory o ukončení konfliktu na Ukrajine od začiatku vojny na Blízkom východe stagnujú, a podpora USA pre Ukrajinu za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa oslabla, konštatuje agentúra AFP. Rutte a ministri obrany kľúčových spojencov Kyjeva vrátane Nemecka a Británie však na stretnutí v Berlíne spolu so svojím ukrajinským rezortným kolegom Mychajlom Fedorovom trvali na tom, že ich podpora nezoslabla. Šéf nemeckého rezortu obrany Boris Pistorius dodal, že stretnutie v Berlíne „demonštruje našu jednotu a naše odhodlanie“.
V súvislosti s otázkou ohľadom obáv, že dodávky amerických rakiet na Ukrajinu by mohli byť ovplyvnené vojnou v Iráne, Rutte trval na tom, že Washington chápe nutnosť naďalej podporovať Kyjev.
Vzťahy medzi Trumpom a NATO boli v poslednom období výrazne napäté, pričom americký prezident opakovane kritizoval ostatných členov aliancie za to, že sa nezapojili do jeho vojny proti Iránu, píše AFP.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v Berlíne poznamenal, že jeho krajina práve prežila „jednu z najťažších“ zím vo svojej histórii, počas ktorej Rusko na ňu cielilo stovky balistických rakiet a tisícky dronov. „Ukrajina však vydržala,“ dodal s tým, že výrazne posilnená protivzdušná obrana pomohla odraziť mnohé útoky.
