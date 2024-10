Rutte: KĽDR vyslala vojakov do Ruska, nachádzajú sa v Kurskej oblasti

Brusel 28. októbra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok potvrdil, že do Ruska boli vyslaní severokórejskí vojaci a boli nasadení v Kurskej oblasti. Zapojenie KĽDR označil za významnú eskaláciu konfliktu a znamená to "nebezpečné rozšírenie ruskej vojny". TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.



"Vyslanie severokórejských jednotiek do Kurskej oblasti je tiež znakom rastúceho zúfalstva (ruského prezidenta) Putina," povedal Rutte po stretnutí s delegáciou Južnej Kórey v Bruseli. V ruskej Kurskej oblasti vedie ukrajinská armáda od augusta pozemné operácie.



"Prehlbujúca sa vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou predstavuje hrozbu pre indo-pacifickú aj euroatlantickú bezpečnosť," dodal Rutte.



Generálny tajomník NATO vyhlásil, že vývoj konzultujú v rámci Aliancie, s Ukrajinou a s partnermi z indo-pacifického regiónu. Podľa jeho slov by čoskoro mal absolvovať rozhovory s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom a ukrajinským ministrom obrany Rustemom Umerovom.



Zapojením tisícov severokórejských vojakov do najväčšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny sa zvýši tlak na preťaženú ukrajinskú armádu. Zvýši sa aj geopolitické napätie na Kórejskom polostrove a v širšom indo-pacifickom regióne vrátane Japonska a Austrálie, tvrdia západní predstavitelia, píše AP.



Rutte oznámil, že viac ako 600.000 ruských vojakov zahynulo alebo sa zranilo "v Putinovej vojne a on je neschopný udržať svoj útok na Ukrajinu bez zahraničnej podpory".



Kremeľ predtým tvrdenia o nasadení severokórejských vojakov do bojov na Ukrajine označil ako falošné správy. Avšak ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v reakcii na tieto správy priamo nepoprel prítomnosť vojakov z KĽDR v Rusku. Povedal, že je záležitosťou Moskvy, ako bude napĺňať dohodu o partnerstve s Pchongjangom. Obsahuje aj ustanovenie o vzájomnej pomoci, na základe ktorej si majú obe krajiny pomôcť v prípade, že budú vystavené agresii.



Ukrajinský prezident v piatok s odvolaním sa na spravodajské služby vyhlásil, že Rusko plánuje vyslať severokórejských vojakov na bojisko už najskôr v nedeľu. KĽDR podľa Zelenského trénuje 10.000 vojakov, ktorí majú Rusku pomôcť v jeho vojenskom ťažení na Ukrajine.



Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) vo štvrtok oznámila, že prvé severokórejské jednotky už boli zaznamenaná v ruskej Kurskej oblasti.