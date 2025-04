Rutte: Krajiny Severoatlantickej aliancie zvýšia výdavky na obranu

Brusel 4. apríla (TASR) - Krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) budú vynakladať viac prostriedkov na obranu a mnohí spojenci tak už aj začali robiť, vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte v piatok po stretnutí s ministrami zahraničných vecí Aliancie v Bruseli. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



Kroky novej americkej administratívy podľa agentúry vyvolávajú u európskych lídrov obavy zo stiahnutia Spojených štátov amerických z kontinentu. Krajiny sa však od šéfa americkej administratívy Marca Rubia podľa Rutteho dozvedeli, že USA sú naďalej oddané transatlantickej aliancii. Rubio ich ale vyzval na zvýšenie výdavkov na obranu.



Rutte tiež poznamenal, že nové rozsiahle americké clá, ktoré nedávno oznámil prezident Donald Trump, neporušujú Severoatlantickú zmluvu. Reagoval na otázku novinára, ktorý sa odvolával na článok 2 zmluvy, v ktorom sa uvádza: „(Spojenci NATO) sa budú usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky a budú podporovať hospodársku spoluprácu medzi akýmikoľvek zmluvnými stranami alebo medzi všetkými zmluvnými stranami“.



Generálny tajomník NATO sa domnieva, že hroziaca obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a ich spojencami by nemala ovplyvniť ich spoločné úsilie v oblasti obrany. „Myslím si, že tieto dve veci sú naozaj oddelené. Mali by sme ich oddeliť a nemali by sme dovoliť, aby zasahovali do našich diskusií,“ zdôraznil.



Rutte ďalej pred novinármi skonštatoval, že podľa krajín NATO pre Alianciu ostáva naďalej najväčšou hrozbou Rusko. Poznamenal, že v súvislosti s prímerím na Ukrajine je teraz ďalšie rozhodnutie na Moskve.