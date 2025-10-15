Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Zahraničie

Rutte: NATO a EÚ spolupracujú na vytvorení múru proti dronom

.
Na snímke generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: TASR/AP

Upozornil, že NATO a EÚ majú odlišné úlohy.

Autor TASR
Brusel 15. októbra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v stredu prezradil, že NATO a Európska únia pracujú spoločne na vytvorení takzvaného múru proti dronom, ktorý má chrániť členské krajiny pred narušením ich vzdušného priestoru. Vyhlásil to pred začiatkom stretnutia ministrov obrany Aliancie v Bruseli, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Upozornil, že NATO a EÚ majú odlišné úlohy. NATO poskytuje kapacity po vojenskej stránke a EÚ disponuje mäkkou silou vnútorného trhu a zabezpečuje financovanie, poznamenal Rutte.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prišla s myšlienkou protidronovej obrany na východnej hranici Únie minulý mesiac. Dôvodom bolo narušenie poľského vzdušného priestoru niekoľkými ruskými dronmi, pričom podobné incidenty zaznamenali aj v ďalších krajinách.

V utorok však agentúra Reuters informovala, že EK po novom navrhuje rozšírenie protidronovej ochrany na celú Úniu. Východoeurópske štáty pôvodný návrh síce privítali, krajiny južnej a západnej Európy ale upozornili, že nezohľadňuje hrozby dronov v ich častiach kontinentu.

Po septembrovom incidente v Poľsku spustilo NATO misiu Eastern Sentry (Východná stráž), ktorej cieľom je posilniť obranyschopnosť krajín na východnom krídle Aliancie. V rámci tejto iniciatívy sa podarilo zmobilizovať stíhačky, námorné jednotky či prieskumné systémy z viacerých členských štátov. Britský minister obrany John Healy zároveň v stredu oznámil, že britské stíhačky budú nad Poľskom hliadkovať až do konca tohto roka.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete