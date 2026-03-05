< sekcia Zahraničie
Rutte: NATO bude podporovať Ukrajinu aj počas konfliktu v Iráne
Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán v sobotu, ktorý v odvetnej reakcii spustil útoky na ďalšie štáty na Blízkom východe.
Autor TASR
Teherán 5. marca (TASR) - Napriek situácii v Iráne budú spojenci Severoatlantickej aliancie Ukrajinu naďalej podporovať, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre agentúru Reuters generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa jeho slov sa spojenci na konflikte na Blízkom východe nezúčastňujú, ale „poskytujú kľúčovú podporu“, informuje TASR.
„Mnohí lídri v Európe, Spojených štátoch a Kanade tvrdia, že... ako spojenci musíme podporovať kroky Američanov na Blízkom východe... a zároveň zabezpečiť, aby Ukrajina mala všetko potrebné na to, aby zostala silná v boji,“ povedal Rutte.
„Bez európskych spojencov by mali USA veľké ťažkosti so začatím tejto kampane proti Iránu,“ vyhlásil. Okrem svojej podpory však NATO podľa neho do pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe nie je priamo zapojené.
„Vieme, že Irán bol blízko k získaniu jadrových a raketových kapacít... čo by predstavovalo hrozbu nielen pre Blízky východ a, samozrejme, pre Izrael, ale potenciálne aj pre Európu,“ konštatoval Rutte.
„Na základe mojich rozhovorov s vysoko postavenými americkými vojenskými a politickými predstaviteľmi mám absolútny pocit, že vedia, čo robia,“ dodal generálny tajomník NATO.
„Myslím si, a vidím to tak v celej Európe a u spojencov, že podporujeme prezidenta (Donalda Trumpa) v odstránení týchto kapacít, ako to Američania aj dokázali,“ uzavrel Rutte.
Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán v sobotu, ktorý v odvetnej reakcii spustil útoky na ďalšie štáty na Blízkom východe. Konflikt si vo viacerých krajinách vyžiadal obete. Agentúra Tasnim vo štvrtok informovala, že v Iráne doposiaľ zomrelo 1230 ľudí.
