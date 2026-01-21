< sekcia Zahraničie
Rutte: NATO musí chrániť Arktídu pred ruským a čínskym vplyvom
Rutte zároveň odmietol tvrdenia Trumpa, že európski spojenci by Washingtonu nepomohli, ak by o to boli požiadaní.
Autor TASR
Davos 21. januára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu povedal, že nebude verejne komentovať napätie medzi Spojenými štátmi a európskymi krajinami v súvislosti s Grónskom. Ako jediné riešenie však vidí diplomatické rokovania. Zdôraznil tiež význam ochrany Arktídy pred rastúcim vplyvom Ruska a Číny, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Môžete si byť istí, že na tejto otázke (sporu medzi USA a európskymi štátmi) pracujem v zákulisí, ale nemôžem to robiť verejne,“ povedal Rutte počas panelovej diskusie na konferencii Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. Podľa jeho slov majú americký prezident Donald Trump a ďalší lídri pravdu, že je potrebné urobiť viac pre ochranu Arktídy.
Rutte zároveň odmietol tvrdenia Trumpa, že európski spojenci by Washingtonu nepomohli, ak by o to boli požiadaní. „Na tlačovej konferencii (Trump) povedal, že pochybuje, či Európania prídu na pomoc, ak bude aktivovaný článok 5 (Severoatlantickej zmluvy). Ja mu hovorím, že áno, prídu,“ podotkol. Podľa vlastných slov nepochybuje ani o tom, že Spojené štáty by urobili to isté.
Trump v sobotu pohrozil, že na osem krajín NATO - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent. Šéf Bieleho domu trvá na tom, že autonómny dánsky ostrov je kľúčový pre bezpečnosť Spojených štátov a NATO.
Rutte v stredu tiež vyzval spojencov v Aliancii, aby napätie okolo Grónska neodvádzalo ich pozornosť od potreby brániť Ukrajinu. "Zameranie na Ukrajinu by malo byť prioritou číslo jeden, je to rozhodujúce pre bezpečnosť Európy a USA," uviedol.
