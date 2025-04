Rutte: NATO nesľúbilo Ukrajine členstvo ako súčasť mierovej dohody

Brusel 4. apríla (TASR) - Cesta Ukrajiny do NATO je naďalej nezvratná, potvrdil v piatok generálny tajomník Aliancie Mark Rutte rozhodnutie, ktoré lídri členských krajín urobili na decembrovom summite vo Washingtone. Na tlačovej konferencii po schôdzke ministrov zahraničných vecí štátov NATO v Bruseli však zároveň zopakoval, že Ukrajine nebolo nikdy sľúbené členstvo v NATO ako súčasť prípadnej mierovej dohody s Ruskom. Informuje o tom TASR.



Členské štáty NATO v roku 2008 na summite v Bukurešti deklarovali, že Ukrajina a Gruzínsko sa v budúcnosti stanú členmi Aliancie. Podľa agentúry Reuters bola táto deklarácia kompromisom medzi USA, ktoré chceli oba štáty prijať do NATO, a Nemeckom a Francúzskom, ktoré sa obávali, že takýmto krokom by si NATO znepriatelilo Rusko.



Ukrajinskí predstavitelia teraz hovoria, že členstvo v NATO by mohlo byť pre Kyjev účinnou bezpečnostnou zárukou, ktorá by odradila Rusko od ďalšej agresie voči susednej krajine. Moskva s touto ambíciou Kyjeva dlhodobo nesúhlasí a kladie si ako jednu z podmienok ukončenia vojny, aby sa jej Ukrajina vzdala.



Americký minister obrany Pete Hegseth ešte vo februári vyhlásil, že je nereálne, aby sa Ukrajina vrátila do hraníc spred roka 2014 a vstúpila do Aliancie.



Rutte následne povedal, že členstvo, a teda ani vzájomné obranné záruky pre Ukrajinu, lídri krajín NATO nikdy neviazali na mierové rokovania. Podobné vyjadrenie zopakoval aj v piatok po ministerskom zasadnutí v Bruseli.



„Je to tak, vo Washingtone sme sa rozhodli, že cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná. Nikdy však nebolo Ukrajine sľúbené, že členstvo v NATO bude súčasťou mierovej dohody (s Ruskom),“ povedal šéf NATO na tlačovej konferencii.