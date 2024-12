Rutte: NATO posilní spoluprácu v boji proti ruským a čínskym sabotážam

Brusel 3. decembra (TASR) - Krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) v budúcnosti posilnia spoluprácu v oblasti zdieľania spravodajských informácií a ochrany kritickej infraštruktúry. Reagovať tak budú na "nepriateľské" a sabotážne aktivity Číny a Ruska. V utorok to vyhlásil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"V uplynulých rokoch sa Rusko a Čína pokúšali destabilizovať naše krajiny sabotážami, kybernetickými útokmi, dezinformáciami a energetickým vydieraním, a to s cieľom zastrašiť nás," vyhlásil holandský expremiér Rutte, ktorý je na čele NATO od októbra. "Spojenci v NATO budú aj naďalej spoločne vzdorovať týmto hrozbám prostredníctvom celého radu opatrení vrátane väčšej výmeny spravodajských informácií a lepšej ochrany kritickej infraštruktúry," dodal Rutte.



Ministri zahraničných vecí členských štátov aliancie sa v utorok stretli v Bruseli. Očakáva sa diskusia o novej aliančnej stratégii na boj proti hybridným hrozbám.



"Proti spojencom v NATO prebieha trvalá, nepretržitá a každodenná hybridná kampaň," vyhlásil v utorok vysokopostavený predstaviteľ NATO, ktorý poukázal na rastúce sabotážne aktivity Ruska "s cieľom spôsobiť fyzické škody a ohroziť životy ľudí" v členských štátoch.



Západní bezpečnostní predstavitelia viackrát poukázali na sabotážne aktivity Moskvy a Pekingu na území NATO. Rusko je podľa nich podozrivé z júlových incidentov v Nemecku, Británii a Poľsku, keď vypukli požiare v depách kuriérskych spoločností. Údajne išlo iba o skúšku a cieľom Moskvy bolo spôsobiť výbuchy v dopravných lietadlách smerujúcich do USA. Čínu podozrieva Nemecko z kybernetických útokov, ktoré zasiahli jeden z vládnych úradov v roku 2021. Moskva aj Peking tieto obvinenia odmietajú.



Podľa Reuters medzi západnými predstaviteľmi nepanuje zhoda, ako na tieto hrozby reagovať. Niektorí členovia NATO sa obávajú eskalácie konfliktu s Ruskom. Konsenzus nie je ani na miere zverejňovania informácií o sabotážnych aktivitách. Viacero štátov považuje podrobné informovanie verejnosti o týchto udalostiach za kontraproduktívne.