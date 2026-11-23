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Rutte: NATO sa bude brániť aj pred hrozbami vo vesmíre
Rutte počas návštevy Berlína vyhlásil, že NATO bude vždy chrániť každý centimeter svojho územia.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia sa bude brániť aj pred hrozbami vo vesmíre. V pondelok to vyhlásil jej generálny tajomník Mark Rutte v reakcii na správy nemeckých médií, podľa ktorých Rusko možno pripravuje vypustenie družice s jadrovou hlavicou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nemenované zdroje z nemeckej armády a Spolkovej spravodajskej služby (BND) uviedli, že Moskva údajne plánuje vypustiť takúto družicu v najbližších týždňoch. Zariadenie by malo byť schopné zničiť iné družice.
Rutte počas návštevy Berlína vyhlásil, že NATO bude vždy chrániť každý centimeter svojho územia. „To zahŕňa aj zaistenie našej bezpečnosti vo vesmíre,“ dodal.
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz, ktorý vystúpil po boku Rutteho, správy médií nepotvrdil ani nevyvrátil, vyjadril však znepokojenie. „Správy o tom, že Rusko plánuje umiestniť jadrové zbrane do vesmíru, nie sú nové, no stále sú rovnako šokujúce,“ povedal. Podľa Merza tieto informácie svedčia o tom, k akej eskalácii je Moskva zjavne pripravená pristúpiť.
AFP podotkla, že úrad nemeckého kancelára dohliada aj na činnosť zahraničnej spravodajskej služby BND.
Hovorca nemeckej vlády predtým uviedol, že Berlín berie spomínané medializované správy „veľmi vážne“. Zároveň ich však nepotvrdil a varoval pred vyvolávaním „prehnanej nervozity v súvislosti s hypotetickými hrozbami“.
Verejnoprávne nemecké televízie WDR a NDR spolu s denníkom Süddeutsche Zeitung informovali, že Rusko plánuje v najbližších týždňoch vypustiť družicu s názvom Sputnik-S vybavenú jadrovou hlavicou. Podľa nemenovaných zdrojov boli spravodajské informácie o týchto plánoch nedávno zdieľané medzi viacerými členskými krajinami NATO a informácie o nich dostala aj nemecká vláda.
Družica sa podľa nemeckých médií nachádza v sklade v Moskovskej oblasti. Ak by ju Rusko vypustilo, mohla by slúžiť na narušenie alebo zničenie dôležitých komunikačných a pozorovacích družíc obiehajúcich okolo Zeme.
BND na otázky AFP odmietla reagovať. Vesmírne veliteľstvo nemeckých ozbrojených síl odkázalo na všeobecné vyjadrenia ministra obrany Borisa Pistoriusa, podľa ktorého berie Nemecko hrozby vo vesmíre vážne.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že najnovšie správy o tejto téme nevidel. Časté informácie odvolávajúce sa na „neznáme zdroje“ však podľa neho „nestojí za to brať vážne“.
Generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Josef Aschbacher v rozhovore pre denník Handelsblatt označil prítomnosť jadrových zbraní vo vesmíre za „najhorší možný scenár“.
Nemenované zdroje z nemeckej armády a Spolkovej spravodajskej služby (BND) uviedli, že Moskva údajne plánuje vypustiť takúto družicu v najbližších týždňoch. Zariadenie by malo byť schopné zničiť iné družice.
Rutte počas návštevy Berlína vyhlásil, že NATO bude vždy chrániť každý centimeter svojho územia. „To zahŕňa aj zaistenie našej bezpečnosti vo vesmíre,“ dodal.
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz, ktorý vystúpil po boku Rutteho, správy médií nepotvrdil ani nevyvrátil, vyjadril však znepokojenie. „Správy o tom, že Rusko plánuje umiestniť jadrové zbrane do vesmíru, nie sú nové, no stále sú rovnako šokujúce,“ povedal. Podľa Merza tieto informácie svedčia o tom, k akej eskalácii je Moskva zjavne pripravená pristúpiť.
AFP podotkla, že úrad nemeckého kancelára dohliada aj na činnosť zahraničnej spravodajskej služby BND.
Hovorca nemeckej vlády predtým uviedol, že Berlín berie spomínané medializované správy „veľmi vážne“. Zároveň ich však nepotvrdil a varoval pred vyvolávaním „prehnanej nervozity v súvislosti s hypotetickými hrozbami“.
Verejnoprávne nemecké televízie WDR a NDR spolu s denníkom Süddeutsche Zeitung informovali, že Rusko plánuje v najbližších týždňoch vypustiť družicu s názvom Sputnik-S vybavenú jadrovou hlavicou. Podľa nemenovaných zdrojov boli spravodajské informácie o týchto plánoch nedávno zdieľané medzi viacerými členskými krajinami NATO a informácie o nich dostala aj nemecká vláda.
Družica sa podľa nemeckých médií nachádza v sklade v Moskovskej oblasti. Ak by ju Rusko vypustilo, mohla by slúžiť na narušenie alebo zničenie dôležitých komunikačných a pozorovacích družíc obiehajúcich okolo Zeme.
BND na otázky AFP odmietla reagovať. Vesmírne veliteľstvo nemeckých ozbrojených síl odkázalo na všeobecné vyjadrenia ministra obrany Borisa Pistoriusa, podľa ktorého berie Nemecko hrozby vo vesmíre vážne.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že najnovšie správy o tejto téme nevidel. Časté informácie odvolávajúce sa na „neznáme zdroje“ však podľa neho „nestojí za to brať vážne“.
Generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Josef Aschbacher v rozhovore pre denník Handelsblatt označil prítomnosť jadrových zbraní vo vesmíre za „najhorší možný scenár“.