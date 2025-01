Rutte: NATO spúšťa hliadky v Baltskom mori po podozrení zo sabotáže

Helsinki 14. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia spúšťa monitorovaciu misiu v Baltickom mori po predpokladaných sabotážach podmorských káblov, ku ktorým došlo v uplynulých mesiacoch. Oznámil to v utorok generálny tajomník NATO Martk Rutte v Helsinkách na summite krajín ležiacich pri Baltskom mori. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a AP.



Rutte uviedol, že misia "Baltská hliadka" bude "zahŕňať celý rad prostriedkov vrátane fregát a námorných hliadkovacích lietadiel, a posilní našu ostražitosť v Baltskom mori". Dodal, že Aliancia nasadí aj malú flotilu námorných dronov "na zabezpečenie zvýšeného dohľadu a odstrašenia".



"Táto vojenská aktivita je súčasťou nášho pokračujúceho úsilia o posilnenie námornej prítomnosti a monitorovania kľúčových oblastí našej Aliancie," vyhlásil podľa DPA Rutte.



Šéf NATO pri oznamovaní novej operácie uviedol, že viac ako 95 percent internetovej prevádzky je zabezpečenej prostredníctvom podmorských káblov. Viac ako 1,3 milióna kilometrov káblov každý deň zabezpečuje finančné transakcie v odhadovanej hodnote desať miliárd dolárov, píše AP.



"V Aliancii sme videli známky kampane na destabilizáciou našich spoločností prostredníctvom kybernetických útokoch, pokusov o atentáty a sabotáže vrátane možnej sabotáže podmorských káblov v Baltskom mori," povedal Rutte.



Podľa Rutteho protivníci NATO musia vedieť, že Aliancia nebude akceptovať útoky na svoju kritickú infraštruktúru. "Urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme sa uistili, že sa bránime, že sme schopní vidieť, čo sa deje, a potom podniknúť ďalšie kroky, aby sa to už neopakovalo," dodal.



Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Švédsko reagujú summitom vo fínskej metropole na nedávne incidenty, pri ktorých boli zrejme úmyselne poškodené elektrické vedenia a telekomunikačné káble uložené na dne Baltského mora.



V novembri pravdepodobne čínska loď prerušila telekomunikačné káble medzi Švédskom a Litvou a medzi Nemeckom a Fínskom.



Kábel Estlink 2 spájajúci Fínsko a Estónsko a ďalšie štyri komunikačné káble boli prerušené 25. decembra vo Fínskom zálive. V tom čase sa v oblasti pohyboval tanker Eagle S plaviaci sa pod vlajkou Cookových ostrovov, patriaci zrejme do tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva používa na obchádzanie sankcií uvalených za inváziu na Ukrajinu, napríklad pri preprave ropy.