Rutte: NATO zostane jednotné, nech zvíťazí ktorýkoľvek kandidát

Nemecký kancelár Olaf Scholz (vľavo) kráča s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutteom počas prehliadky čestnej stráže v rámci privítania pred ich stretnutím v Berlíne 4. novembra 2024. Foto: TASR/AP

Berlín 4. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia zostane jednotná bez ohľadu na to, kto zvíťazí v amerických prezidentských voľbách, vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok počas návštevy Berlína. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP." povedal Rutte. Zdôraznil tiež, že "" o budúcu podporu NATO, pretože je to v záujme Spojených štátov.AFP pripomína, že západní spojenci sa obávajú budúcnosti NATO v prípade, že vo voľbách zvíťazí exprezident Trump. Alianciu za jeho vlády v rokoch 2017 až 2021 negatívne ovplyvnili politikove výroky týkajúce sa nedostatočného financovania obrany členských štátov. Trump tiež vo februári tohto roka vyhlásil, aby si Rusi "" s krajinami NATO, ktoré neinvestujú viac prostriedkov do spoločnej obrany. Harrisová zasa sľubovala spoluprácu s členskými štátmi a podporu Aliancie podobne ako súčasný americký prezident Joe Biden.Západní spojenci sa zároveň obávajú obmedzenia rozsiahlej vojenskej pomoci od USA pre Ukrajinu, pokiaľ zvíťazí republikánsky kandidát.Rutte v reakcii na správy o severokórejských jednotkách v Rusku uviedol, že je dôležité urobiť "".Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predniesol žiadosť o vstup do NATO, keď v októbri predstavil západným spojencom svoj "". Rutte zatiaľ zdôraznil význam bilaterálnych bezpečnostných zmlúv medzi viacerými krajinami a Kyjevom, ktoré podľa jeho slov poslúžia ako "" v dlhodobejšom horizonte. "" skonštatoval generálny tajomník.