Rutte: Nedovolíme, aby v Bosne vzniklo bezpečnostné vákuum

Sarajevo 10. marca (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok navštívil Bosnu a Hercegovinu (BaH) a podporil federálne inštitúcie a územnú celistvosť krajiny. Zdôraznil tiež, že Aliancia nedovolí, aby v krajine vzniklo "bezpečnostné vákuum". Napätie v BaH rastie od konca februára, keď súd zataiľ neprávoplatne odsúdil lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Republika Srbská tvorí jednu z dvoch federálnych subjektov BaH a jej lídra súd odsúdili koncom februára na ročné väzenie. Zakázal mu tiež politickú aktivitu na šesť rokov. Prípad sa týkal Dodikovho rozhodnutia podpísať zákon, ktorým odmietol uznať rozhodnutia vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v BaH Christiana Schmidta a ústavného súdu. Schmidtovou úlohou je dohliadať na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu.



Poslanci Republiky Srbskej po vynesení rozsudku schválili štyri zákony, ktoré na jej území zakázali pôsobnosť polície, tajnej služby SIPA, najvyššieho súdu a prokuratúry BaH. Ústavný súd však v piatok platnosť novej legislatívy pozastavil, kým nerozhodne o ich súlade s ústavou. Dodik vyzval etnických Srbov, ktorý pracujú v predmetných zložkách, aby dali výpoveď a prišli pracovať do Republiky Srbskej. Garantoval im zachovanie postov, hodností a platov, prípadne ich zvýšenie.



"Nedovolíme, aby bol ťažko vydobytý mier ohrozený. Toto nie je rok 1992 a my nedovolíme, aby vzniklo bezpečnostné vákuum," uviedol na návšteve generálny tajomník NATO s odkazom na rok rozpútania občianskej vojny v BaH.



Rutte to povedal po stretnutí s tromi členmi predsedníctva BaH, ktorí spoločne tvoria kolektívnu hlavu štátu. Trio zložené z predstaviteľov Chorvátov, Srbov a Bosniakov vyzval, aby pomohlo ukončiť pretrvávajúce politické boje. "Musíte to vyriešiť, vy traja," zdôraznil.



AFP pripomína, že NATO je v Bosne prítomné od 90. rokov, keď zasiahlo do občianskej vojny a prispelo k ukončeniu konfliktu. Aliancia má svoje veliteľstvo v metropole Sarajevo.