Rutte: Nemecko by malo zvýšiť výdavky na obranu

Berlín 4. novembra (TASR) - Nemecko by malo investovať viac prostriedkov do obrany, vyhlásil v pondelok generálny tajomník NATO Mark Rutte napriek tomu, že krajina v tomto roku zrejme po prvý raz za uplynulých 30 rokov splní stanovený cieľ Aliancie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Všetky členské krajiny NATO musia investovať viac, a preto verím, že aj Nemecko v tom bude napredovať," povedal Rutte po boku nemeckého kancelára Olafa Scholza. Výdavky Berlína na obranu v roku 2024 by podľa aktuálneho smerovania mali dosiahnuť dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) tak, ako to stanovujú kritériá NATO.



K zvýšeniu financovania v Nemecku došlo po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a Scholz to označil za "bod obratu". Rutte pochválil prístup krajiny a vyčlenené prostriedky nazval "veľkým prínosom" pre bezpečnosť NATO. Zároveň však naliehal na nemeckú vládu, aby zašla ešte ďalej v oblasti investovania do obrany a podpory Kyjeva.



"Ako bývalý premiér si uvedomujem, že pre vlády nie je vždy jednoduché vyčleniť finančné prostriedky na národnú obranu a na pomoc Ukrajine, no obe oblasti sú kľúčové pre našu kolektívnu bezpečnosť," povedal šéf NATO a zároveň varoval, že v prípade víťazstva Ruska na Ukrajine sa ruský prezident Vladimir Putin nezastaví len na hraniciach Kyjeva, píše DPA.



Rusko "zintenzívňuje svoju kampaň", v rámci ktorej podniká hybridné útoky na NATO prostredníctvom násilia, sabotáží a zasahovania do demokracií členských krajín Aliancie, zdôraznil Rutte poukazujúc na aktivity Moskvy na západe Európy, Balkáne a v Arktíde. "Ukazuje to, že posúvajúci sa vojnový front sa už netýka výhradne Ukrajiny," dodal.