Rutte nevidí potrebu uplatniť článok 5 po vypálení rakety na Turecko
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Zostrelenie iránskej balistickej rakety letiacej na Turecko protivzdušnou obranou Severoatlantickej aliancie (NATO) podľa jej generálneho tajomníka Marka Rutteho nie je bezprostredným dôvodom na uplatnenie článku päť Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Nikto nehovorí o článku päť. Najdôležitejšie je, že naši protivníci včera videli, že NATO je silné a ostražité, a od soboty ešte ostražitejšie, ak je to vôbec možné,“ podotkol Rutte.
Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že raketu, ktorá preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie, zostrelili systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany umiestnené vo východnej oblasti Stredozemného mora ešte predtým, než vstúpila do tureckého vzdušného priestoru. Ankara si pre incident predvolala iránskeho veľvyslanca, ktorému tlmočila svoju reakciu a obavy. Išlo o prvý prípad od začiatku americko-izraelskej vojenskej operácie v Iráne, keď iránska raketa ohrozila územie členského štátu NATO.
Generálny štáb iránskych ozbrojených síl vo štvrtok poprel, že by vystrelil rakety na svojho suseda a uviedol, že islamská republika rešpektuje suverenitu „priateľského“ Turecka.
Rutte v pondelok vyzdvihol USA a Izrael za vojenský zásah proti Iránu, v dôsledku ktorého podľa neho Teherán stráca schopnosť získať jadrové zbrane a balistické rakety. Aliancia ako taká sa však podľa neho do bojov nezapojí.
