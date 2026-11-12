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Rutte: Nie je jasné, či rokovania s Ruskom priblížili mier na Ukrajine
Podľa Rutteho je veľmi dôležité, aby sa Európania, Ukrajina a Spojené štáty dohodli na tom, čo je prijateľné a čo už nie.
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok uviedol, že zatiaľ nie je jasné, či posledné rokovania s Ruskom priblížili mier na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe Rutteho rozhovoru pre agentúru AFP, ktorý sa uskutočnil po štvrtkovom stretnutí amerických vyslancov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Informuje o tom TASR.
„Je veľmi ťažké to povedať. Viem, že všetky zainteresované strany, predovšetkým (vyslanci prezidenta USA Donalda Trumpa) Steve Witkoff a Jared Kushner, ale aj Európania a Ukrajina, každý deň pracujú na ukončení tejto vojny,“ povedal Rutte v Dubline, kde sa zúčastňuje na summite európskych lídrov.
Šéf NATO opakovane odmietol komentovať obsah rokovaní. Zdôraznil však, že Spojené štáty, Európa a Ukrajina „sú na rovnakej vlne“.
Zároveň sa ohradil proti predstave, že by Rusko mohlo mať slovo pri rozhodnutiach NATO. Washington a Moskva totiž v rámci rokovaní hovorili aj o opätovnom preskúmaní bezpečnostného usporiadania v Európe. „O tomto sa nediskutuje,“ zdôraznil Rutte.
Pripomenul, že Aliancia pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 jednoznačne odmietla ako neprijateľné požiadavky Moskvy, aby stiahla svoje jednotky z východnej Európy a zaviazala sa neprijímať nových členov. „Toto bol vždy konzistentný postoj Aliancie,“ deklaroval Rutte.
Zároveň naznačil, že diskusie s Ruskom o širších bezpečnostných otázkach nie sú ničím nezvyčajným. Poukázal pritom na rokovania so Sovietskym zväzom počas studenej vojny. „Čo presne to bude zahŕňať, sa v súčasnosti ešte len diskutuje,“ doplnil.
Podľa Rutteho je veľmi dôležité, aby sa Európania, Ukrajina a Spojené štáty dohodli na tom, čo je prijateľné a čo už nie.
„Je veľmi ťažké to povedať. Viem, že všetky zainteresované strany, predovšetkým (vyslanci prezidenta USA Donalda Trumpa) Steve Witkoff a Jared Kushner, ale aj Európania a Ukrajina, každý deň pracujú na ukončení tejto vojny,“ povedal Rutte v Dubline, kde sa zúčastňuje na summite európskych lídrov.
Šéf NATO opakovane odmietol komentovať obsah rokovaní. Zdôraznil však, že Spojené štáty, Európa a Ukrajina „sú na rovnakej vlne“.
Zároveň sa ohradil proti predstave, že by Rusko mohlo mať slovo pri rozhodnutiach NATO. Washington a Moskva totiž v rámci rokovaní hovorili aj o opätovnom preskúmaní bezpečnostného usporiadania v Európe. „O tomto sa nediskutuje,“ zdôraznil Rutte.
Pripomenul, že Aliancia pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 jednoznačne odmietla ako neprijateľné požiadavky Moskvy, aby stiahla svoje jednotky z východnej Európy a zaviazala sa neprijímať nových členov. „Toto bol vždy konzistentný postoj Aliancie,“ deklaroval Rutte.
Zároveň naznačil, že diskusie s Ruskom o širších bezpečnostných otázkach nie sú ničím nezvyčajným. Poukázal pritom na rokovania so Sovietskym zväzom počas studenej vojny. „Čo presne to bude zahŕňať, sa v súčasnosti ešte len diskutuje,“ doplnil.
Podľa Rutteho je veľmi dôležité, aby sa Európania, Ukrajina a Spojené štáty dohodli na tom, čo je prijateľné a čo už nie.