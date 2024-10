Rutte: O použití zbraní dlhého dosahu v Rusku rozhodujú spojenci

Londýn 10. októbra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a britským premiérom Keirom Starmerom v Londýne vyhlásil, že diskutovali aj o tom, či ukrajinské ozbrojené sily môžu pri úderoch na ciele v Rusku používať zbrane dlhého dosahu. Povedal, že rozhodnúť o tom musia jednotliví spojenci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



Rutte uviedol, že neexistuje právny dôvod, ktorý by bránil Ukrajine použiť Západom dodané zbrane na ciele v Rusku, ale rozhodnutie musia urobiť jednotlivé krajiny, ktoré Kyjevu zbrane dodávajú.



"Z právneho hľadiska je to možné, pretože Ukrajina má právne povolené použiť svoje zbrane na zasiahnutie cieľov v Rusku, ak tieto ciele predstavujú hrozbu pre Ukrajinu," dodal šéf NATO.



Starmer podľa svojho hovorcu hovoril so Zelenským aj o tzv. ukrajinskom víťaznom pláne zameranom na ukončenie vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine. Témou rozhovorov bolo aj to, akú pomoc bude Ukrajina v nasledujúcich mesiacoch potrebovať. Hovorca zopakoval, že podľa Británie má Ukrajina právo za určitých okolností útočiť na ciele v Rusku, názor Británie na použitie zbraní s plochou dráhou letu Storm Shadow pri týchto útokoch sa však podľa neho nezmenil.



"Samozrejme, že chceme, aby Ukrajina mala čo najsilnejšiu pozíciu. Ale žiadnu vojnu nikdy nevyhrala jediná zbraň. A pokiaľ ide konkrétne o Storm Shadow, nedošlo k žiadnej zmene postoja britskej vlády k použitiu rakiet dlhého doletu," povedal hovorca.



Ukrajinský prezident v príspevku na sieti X uviedol, že Starmerovi predstavil detaily víťazného plánu, ktorého cieľom je "vytvoriť správne podmienky na spravodlivé ukončenie vojny".



Zelenskyj ďalej oznámil, že na stretnutí s Ruttem a Starmerom rokovali o euroatlantickej integrácii a vojenskom posilnení Ukrajiny. "To sú kroky, ktoré vytvoria najlepšie podmienky na obnovenie spravodlivého mieru. Diskutovali sme aj o rýchlom vykonávaní rozhodnutí z washingtonského summitu NATO a dohodli sme sa na ďalších krokoch," dodal Zelenskyj.