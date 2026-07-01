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Rutte ocenil príspevky Nemecka ku kolektívnej bezpečnosti NATO

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Na snímke Mark Rutte. Foto: TASR/AP

Nemecká vláda schválila návrh legislatívy na posilnenie vojenských záloh, ako aj návrh zákona o infraštruktúre pre ozbrojené sily.

Autor TASR
Berlín 1. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu počas návštevy Berlína ocenil príspevky Nemecka ku kolektívnej bezpečnosti Aliancie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Nemecko vedie a Nemecko dosahuje výsledky,“ uviedol Rutte s tým, že významne prispieva ku kolektívnej bezpečnosti NATO. Vyzdvihol nemecko-holandský útvar, ktorý tento týždeň prevzal velenie nad pozemnými silami NATO v Estónsku a Lotyšsku, nasadenie nemeckej brigády v Litve, obranu vzdušného priestoru na východnom krídle NATO, ochranu kritickej infraštruktúry nemeckým námorníctvom a nemeckú podporu Ukrajiny.

Ocenil zvýšenie výdavkov Nemecka na obranu a vyzval tamojší obranný priemysel, aby zvýšil výrobu zbraní. Zdôraznil potrebu nových výrobných liniek a spoľahlivých dodávateľských reťazcov.

Bývalý holandský premiér Rutte sa v Berlíne zúčastnil na zasadnutí spolkovej vlády, po ktorom mal tlačovú konferenciu s kancelárom Friedrichom Merzom a ministrom obrany Borisom Pistoriusom.

Merz na nej uviedol, že jeho vláda rýchlo zlepšuje bezpečnostnú politiku. „To je to, čo je potrebné v globálnej situácii, v ktorej my, ako Európania, musíme a chceme rýchlo a rozhodne prevziať zodpovednosť za našu slobodu, našu bezpečnosť a tiež za našu prosperitu,“ vyhlásil.

Rutteho ubezpečil, že NATO sa môže na Nemecko spoľahnúť, rovnako ako sa Nemecko môže spoľahnúť na NATO. Podľa jeho slov sú silné ozbrojené sily a odolná spoločnosť nevyhnutnosť.

Nemecká vláda schválila návrh legislatívy na posilnenie vojenských záloh, ako aj návrh zákona o infraštruktúre pre ozbrojené sily.

Do roku 2033 by mali byť zálohy posilnené na najmenej 200.000 mužov a žien, počet aktívnych vojakov by mal dovtedy dosiahnuť zhruba 260.000. Zmeniť by sa mal aj systém povolávania brancov.

Súčasťou návrhu je neobmedzená služba v zálohe v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie „aj mimo stavu napätia alebo obrany“. Išlo by o nasadenie záloh v prípade napríklad hybridnej hrozby alebo inej krízovej situácie.

Podľa Pistoriusa boli doteraz právne predpisy týkajúce sa záloh roztrúsené v rôznych zákonoch a neboli zamerané na národnú a aliančnú obranu. Vláda tiež podporila návrh zákona o posilnení infraštruktúry, ktorý má zjednotiť existujúcu legislatívu.

„Vytvárame podmienky a doplňujeme celkovo desať zákonov na urýchlenie infraštruktúry v rámci Bundeswehru (armády) a pre Bundeswehr,“ priblížil Pistorius.
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