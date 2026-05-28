Štvrtok 28. máj 2026
Rutte ocenil príspevok Maďarska k fungovaniu NATO

Brusel 28. mája (TASR) — Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte počas štvrtkového stretnutia s maďarským premiérom Péterom Magyarom v Bruseli vyzdvihol príspevok jeho krajiny k odstrašujúcim a obranným schopnostiam Aliancie. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia zverejneného na webe NATO.

Podľa vyhlásenia Rutte na stretnutí ocenil najmä pôsobenie Stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO v Székesfehérvári a podporu bezpečnosti západného Balkánu zo strany Maďarska najmä v podobe účasti na mierovej misii Aliancie v Kosove (KFOR).

Rutte a Magyar diskutovali aj o prípravách na júlový summit NATO v Ankare. Generálny tajomník uviedol, že na summite sa spojenci zamerajú na napĺňanie záväzkov prijatých vlani v Haagu, zvýšenie investícií do obrany, posilnenie obranného priemyslu a pokračovanie podpory Ukrajine. Tieto kroky podľa neho prispejú k posilneniu Aliancie a bezpečnosti jej členských štátov.

Péter Magyar mal vo štvrtok na programe aj stretnutie s belgickým premiérom Bartom De Weverom. V piatok sa stretne s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.
