Rutte ocenil Trumpove snahy o ukončenie bojov na Ukrajine
Pôvodný 28-bodový americký mierový plán, ktorý Trumpova administratíva predstavila minulý týždeň, medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami.
Autor TASR
Reykjavík 28. novembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok ocenil snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V mierovom procese je cítiť obrovskú obnovenú energiu a za to chcem americkému prezidentovi Trumpovi poďakovať,“ povedal Rutte novinárom počas návštevy Islandu, kde sa stretol s premiérkou Kristrún Frostadóttir.
Pôvodný 28-bodový americký mierový plán, ktorý Trumpova administratíva predstavila minulý týždeň, medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami. Washington však plán doposiaľ nezverejnil.
Kremeľ uviedol, že niektoré body aktualizovaného plánu vníma „pozitívne“, no iné body si podľa Moskvy vyžadujú ďalšie rokovania.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na aktualizovaný plán reagoval pozitívne a uviedol, že „princípy“ plánu by mohli viesť k „hlbším dohodám“.
Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff má na budúci týždeň navštíviť Moskvu, kde bude spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rokovať o novej verzii plánu.
