Rutte: Parlament nemá dosť hlasov, aby prinútil kráľa platiť dane

Brusel/Amsterdam 3. februára (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte nebude nasledovať výzvy z parlamentu, aby zaviedol daňovú povinnosť pre kráľa a členov holandskej kráľovskej rodiny. V piatok to uviedol spravodajský server NL Times, informuje spravodajca TASR.



Rutte v liste pre členov 150-členného parlamentu pripomenul, že tento návrh si vyžaduje zmenu ústavy, na čo parlament nemá potrebnú dvojtretinovú väčšinu.



Kráľ Viliam Alexander, kráľovná Máxima, princezná Amalia a tiež bývalá kráľovná Beatrix sú oslobodení od platenia daní podľa článku 40 holandskej ústavy.



Server NL Times pripomenul, že keď sa vlani v októbri rokovalo o rozpočte pre kráľovskú rodinu, opozičná strana DENK, ktorá zastupuje práva menšín a v parlamente má iba troch poslancov, predložila návrh pre vládu, aby daňovú výnimku pre členov kráľovskej rodiny zrušila. Návrh bol v parlamente prijatý jednoduchou väčšinou aj napriek vopred jasnému odmietnutiu premiéra Rutteho.



Strany, ktoré hlasovali za návrh DENK, majú spolu 90 kresiel v dolnej komore parlamentu. Na zmenu ústavy je však potrebných najmenej 100 hlasov. Na to upozornil aj Rutte, keď vysvetľoval, preto tento návrh nebude pretláčať.



Parlament vlani rokoval o zvýšení príspevkov, ktoré dostáva kráľ. Tie v tomto roku stúpnu o 276.000 eur na viac ako 6,4 milióna eur. Parlamentná väčšina presadzujúca zrušenie daňových úľav monarchu navrhla, že by bolo pozitívnym gestom, ak by kráľ Viliam Alexander odmietol toto zvýšenie vzhľadom na ekonomickú situáciu, ktorej čelia bežní Holanďania.