Rutte pripravil v Bruseli stretnutie so Zelenským a s lídrami EÚ

Brusel 18. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vo štvrtok dopoludnia vystúpi na summite EÚ pred lídrami členských krajín, má v stredu večer v Bruseli naplánované stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, šéfom britskej diplomacie a niekoľkými kľúčovými lídrami EÚ, aby sa dohodli na vojenskej pomoci Ukrajine ešte pred návratom Donalda Trumpa k moci v Spojených štátoch. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.



Na večernom stretnutí v bruselskom sídle NATO by sa mali zúčastniť lídri z Nemecka, Poľska, Talianska, Dánska, Holandska, šéfovia britskej a francúzskej diplomacie a tiež predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.



Toto stretnutie sa koná aj vzhľadom na obavy Európanov, že Trump by po návrate do Bieleho domu mohol stiahnuť alebo zásadne oslabiť americkú podporu pre Kyjev a prinútiť Ukrajincov k bolestivým ústupkom voči Moskve.



"Európa potrebuje silnú, jednotnú pozíciu, aby zabezpečila trvalý mier," napísal Zelenskyj na platforme X po príchode do Bruselu.



Podľa AFP európski lídri trvajú na tom, že len Ukrajina môže rozhodnúť, kedy bude pripravená na rokovania s Ruskom. Nemecký kancelár Olaf Scholz v budove Európskej rady prd summitom novinárom povedal, že prioritou je zabezpečiť "suverenitu Ukrajiny" a nenechať ju podriadiť sa "diktovanému mieru".



Večerné stretnutie u Rutteho má však aj inú dimenziu, pretože medzi krajinami EÚ sa už črtajú rozpory ohľadom možného rozmiestnenia európskych vojenských jednotiek na Ukrajine, ktoré by mali byť zárukou dodržiavania prímeria po prípadnom ukončení konfliktu.



Trump dal jasne najavo, že nepošle svojich vojakov a na bezpečnosť Ukrajiny by vyslaním desaťtisícov vojakov mali dozrieť európski spojenci. Tlačová agentúra Reuters uviedla, že väčšinu týchto síl by mohli poskytnúť Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Británia a Poľsko.



O tejto možnosti na nedávnom spoločnom stretnutí hovorili francúzsky prezident Emmanuel Macron a poľský premiér Donald Tusk. Scholz novinárom povedal, že diskutovať o vyslaní takýchto jednotiek je zatiaľ predčasné a v tejto fáze to "nemá zmysel".



Rutte zdôrazňuje, že krajiny podporujúce Ukrajinu by sa teraz mali zamerať hlavne na zvyšovanie dodávok zbraní a zvýšenie jej silovej pozície. Politikov vyzval, aby nediskutovali verejne o možných mierových podmienkach, pretože to môže hrať do karát Moskve.



"Ak teraz začneme medzi sebou diskutovať o tom, ako by dohoda mohla vyzerať, Rusom to veľmi uľahčíme," vysvetlil šéf Aliancie s odkazom na to, že vyhlásenia o prímerí a jeho kontrole môže Moskva chápať ako skutočnosť, že nastal čas mierových rokovaní a že si dokáže udržať dobyté ukrajinské územia.