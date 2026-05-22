Rutte privítal Trumpovo vyhlásenie o vyslaní vojakov USA do Poľska
Šéf Bieleho domu vo štvrtok ohľadne svojho vyhlásenia neposkytol bližšie podrobnosti, napríklad kedy a odkiaľ budú americkí vojaci do Poľska vyslaní.
Autor TASR
Helsingborg 22. mája (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte privítal v piatok vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Trump to uviedol len niekoľko dní po tom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia síl USA v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Samozrejme, toto oznámenie vítam,“ povedal generálny tajomník NATO reportérom pred schôdzkou ministrov zahraničných vecí Aliancie vo Švédsku. Ako dodal, „vojenskí velitelia NATO pracujú na všetkých detailoch“.
Vo švédskom Helsingborgu sa v piatok uskutoční záver dvojdňového stretnutia Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí. Slovensko zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár.
Šéf Bieleho domu vo štvrtok ohľadne svojho vyhlásenia neposkytol bližšie podrobnosti, napríklad kedy a odkiaľ budú americkí vojaci do Poľska vyslaní. Jeho vyjadrenia sa však zrejme týkali nasadenia niekoľkých tisíc amerických vojakov do tejto európskej krajiny, ktorého okolnosti zostávali niekoľko dní nejasné, píšu svetové agentúry.
Minulý týždeň americkí predstavitelia uviedli, že nasadenie 4000 amerických vojakov do Poľska bolo zrušené, čo bolo vnímané ako najnovší krok Trumpovej vlády na zníženie počtu jednotiek umiestnených na území európskych spojencov z NATO.
Americký viceprezident J. D. Vance následne v utorok uviedol, že nasadenie vojakov bolo odložené, nie zrušené, a dodal, že Trump v tejto veci zatiaľ neurobil „konečné rozhodnutie“. Vance však dodal, že Európa sa musí postaviť „na vlastné nohy“, keďže americký prezident pokračuje vo svojom úsilí prinútiť európskych spojencov, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju obranu.
Americké ministerstvo obrany začiatkom mája oznámilo, že Washington stiahne 5000 vojakov z Nemecka, pripomína AFP.
