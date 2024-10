Rutte: S ukrajinským plánom som oboznámený, rokujeme o ďalších krokoch

Brusel 16. októbra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu vyhlásil, že je oboznámený s podrobnosťami tzv. ukrajinského víťazného plánu, ktorý predstavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rutte uviedol, že je v spojení s členskými krajinami aliancie, s ktorým diskutuje o ďalších krokoch. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Rutte zopakoval svoj postoj a vyhlásil, že členstvo Ukrajiny v NATO, ktoré je kľúčovou požiadavkou prezidenta Zelenského, je nezvratným procesom. Holandský expremiér, ktorý sa stal generálnym tajomníkom NATO začiatkom októbra, zároveň uviedol, že víťazný plán zahŕňa aj ďalšie prvky a že o pláne ako celku diskutuje so spojencami.



Zelenskyj svoj víťazný plán predstavil v stredu. Jeho cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku.



Plán má podľa Zelenského päť bodov a tri tajné dodatočné body. Okrem bezodkladnej pozvánky do NATO k nim patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Plán tiež počíta s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a Kyjev navrhuje aj nasadenie "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine.