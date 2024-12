Rutte: Šéfovia diplomacií NATO sa zhodli ohľadom podpory Ukrajiny

Brusel 4. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO sa v Bruseli na stretnutí s ukrajinským šéfom diplomacie Andrijom Sybihom zhodli, že poskytnutie systémov protivzdušnej obrany na ochranu infraštruktúry Ukrajiny pred ruskými útokmi musí byť prioritou. Uviedol to v stredu generálny tajomník Aliancie Mark Rutte, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Za rokovacím stolom včera večer panovala jasná zhoda v tom, že pomoc Ukrajine, najmä jej infraštruktúre, musí byť prioritou," povedal Rutte. "Som presvedčený, že spojenci budú počas nasledujúcich dní a týždňov postupovať tak, aby zabezpečili, že všetko, čo môžu Ukrajine dodať, bude dodané," dodal šéf NATO.



Rutte v utorok pred stretnutím ministrov uviedol, že členovia NATO musia zvýšiť vojenské podporu Ukrajiny, aby posilnili jej pozíciu pre prípad, že začne rokovať s Ruskom o ukončení vojny.



Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO sa v utorok stretli v Bruseli na dvojdňových rokovaniach, ktoré pokračujú aj v stredu, zameraných na podporu Ukrajiny brániacej sa pred ruskou inváziou. Na schôdzke v utorok sa zúčastnil aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha.



Britský minister zahraničných vecí David Lammy na stredajšom stretnutí v Bruseli vyhlásil, že Rusko sa zapája do mnohých vojen, ktoré v súčasnosti prebiehajú po celom svete. Spojencov vyzval, aby sa vážne zaoberali výdavkami na obranu.



"Žijeme v nebezpečných časoch," povedal Lammy, podľa ktorého má Rusko prsty vo viacerých konfliktoch, pričom spomenul nielen vojnu na Ukrajine, ale aj na Blízkom východe, kde zdôraznil prítomnosť Iránu - spojenca Ruska, a hovoril aj o rastúcich konfliktoch v Sudáne a Sýrii.



Litovský šéf diplomacie Gabrielius Landsbergis uviedol, že členovia NATO musia poskytnúť bezpečnostné záruky, ak chcú mier na Ukrajine. "Neexistuje lacnejší spôsob bezpečnostných záruk ako článok 5 NATO," povedal v stredu Landsbergis. "Táto vojna sa vyrieši na bojisku. Je ilúziou tvrdiť, že nie sme schopní Ukrajine dodať to, čo potrebuje," dodal.