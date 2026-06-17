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Rutte skritizoval štáty ktoré nedali vlani na obranu aspoň 2 % HDP
Podľa Rutteho NATO dostáva od všetkých členských krajín správy o ďalšom zrýchľovaní investícií do obrany.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 17. júna (TASR) — Albánsko, Česká republika a Slovinsko vlani nesplnili cieľ výdavkov na obranu vo výške najmenej dvoch percent HDP, no jednoznačne sa zaviazali, že tak urobia tento rok. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bruseli pred nadchádzajúcim rokovaním ministrov obrany krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) to povedal jej generálny tajomník NATO Mark Rutte, informuje TASR.
Rutte uviedol, že nárast výdavkov v Aliancii je „skutočne ohromujúci“.
„Celkovo ide o viac ako 90 miliárd dolárov za jeden rok. V roku 2025 sa na obranu vynaložilo o 90 miliárd viac než rok predtým,“ povedal. „Keď sa pozriete na všetkých, takmer všetci spojenci boli minulý rok na dvoch percentách. Albánsko, Česko a Slovinsko nie, ale jednoznačne sa zaviazali, že tento rok pôjdu nad dve percentá,“ konštatoval Rutte.
Zároveň zdôraznil, že deficit týchto troch krajín - 800 miliónov dolárov - je v kontexte celkového rastu výdavkov na obranu vo výške 571 miliárd dolárov marginálny.
Podľa Rutteho NATO dostáva od všetkých členských krajín správy o ďalšom zrýchľovaní investícií do obrany. Pripomenul, že viaceré štáty už smerujú k hranici 3,5 percenta či dokonca piatich percent HDP. Ako príklad uviedol Nemecko, ktoré podľa neho v roku 2029 dosiahne 3,5 percenta a zdvojnásobí svoje výdavky oproti roku 2021 na viac než 150 miliárd dolárov.
„Vyzerá to naozaj dobre – a je to potrebné, pretože sa musíme brániť,“ povedal šéf NATO.
Na Rutteho brífing neskôr reagoval aj český premiér Andrej Babiš. To, že ČR dvojpercentný záväzok za minulý rok nesplnila, je podľa neho dôsledok bývalej vlády Petra Fialu. Podotkol, že jeho kabinet je pri moci len pol roka. Zároveň dodal, že súčasná vláda sa bude snažiť cieľ splniť, ale nikdy vraj nepovedala, že sa jej to podarí.
Rutte uviedol, že nárast výdavkov v Aliancii je „skutočne ohromujúci“.
„Celkovo ide o viac ako 90 miliárd dolárov za jeden rok. V roku 2025 sa na obranu vynaložilo o 90 miliárd viac než rok predtým,“ povedal. „Keď sa pozriete na všetkých, takmer všetci spojenci boli minulý rok na dvoch percentách. Albánsko, Česko a Slovinsko nie, ale jednoznačne sa zaviazali, že tento rok pôjdu nad dve percentá,“ konštatoval Rutte.
Zároveň zdôraznil, že deficit týchto troch krajín - 800 miliónov dolárov - je v kontexte celkového rastu výdavkov na obranu vo výške 571 miliárd dolárov marginálny.
Podľa Rutteho NATO dostáva od všetkých členských krajín správy o ďalšom zrýchľovaní investícií do obrany. Pripomenul, že viaceré štáty už smerujú k hranici 3,5 percenta či dokonca piatich percent HDP. Ako príklad uviedol Nemecko, ktoré podľa neho v roku 2029 dosiahne 3,5 percenta a zdvojnásobí svoje výdavky oproti roku 2021 na viac než 150 miliárd dolárov.
„Vyzerá to naozaj dobre – a je to potrebné, pretože sa musíme brániť,“ povedal šéf NATO.
Na Rutteho brífing neskôr reagoval aj český premiér Andrej Babiš. To, že ČR dvojpercentný záväzok za minulý rok nesplnila, je podľa neho dôsledok bývalej vlády Petra Fialu. Podotkol, že jeho kabinet je pri moci len pol roka. Zároveň dodal, že súčasná vláda sa bude snažiť cieľ splniť, ale nikdy vraj nepovedala, že sa jej to podarí.