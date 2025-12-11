Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Zahraničie

Rutte: Sme ďalším cieľom Ruska, konflikt je za našimi dverami

.
Na snímke generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: TASR/AP

Podľa Rutteho príliš veľa spojencov v NATO necíti naliehavosť ruskej hrozby v Európe a mali by urýchlene navýšiť svoje výdavky na obranu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 11. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok vyzval aliančných spojencov zintenzívniť úsilie v oblasti obrany a zbrojenia s cieľom zabrániť vojne proti Rusku. Tá by podľa jeho slov mohla „dosiahnuť rozsah, aký zažili naši starí a prastarí rodičia“, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Podľa Rutteho príliš veľa spojencov v NATO necíti naliehavosť ruskej hrozby v Európe a mali by urýchlene navýšiť svoje výdavky na obranu. Generálny tajomník tvrdí, že cieľom je zamedziť vojne v rozsahu, aký naposledy zažili predchádzajúce generácie.

„Sme ďalším cieľom Ruska. Bojím sa, že príliš mnoho ľudí je potichu samoľúbych. Príliš veľa ľudí necíti naliehavosť. A príliš veľa ľudí verí, že čas je na našej strane. Nie je. Čas konať je teraz,“ povedal Rutte v Berlíne.

„Konflikt je za našimi dverami. Rusko prinieslo vojnu späť do Európy. My musíme byť pripravení. Rusko môže byť pripravené použiť vojenskú silu proti NATO v najbližších piatich rokoch,“ dodal generálny tajomník.
.

Neprehliadnite

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti