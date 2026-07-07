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Rutte: Spojenci plánujú kúpiť päť prieskumných dronov Triton

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Generálny tajomník NATO Mark Rutte hovorí počas otvorenia fóra obranného priemyslu NATO v rámci summitu NATO v Ankare v utorok 7. júla 2026. Foto: TASR/AP

Drony Triton aj Phoenix by sa využívali v rámci programu pozemného sledovania NATO.

Autor TASR
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Ankara 7. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok uviedol, že spojenci plánujú kúpiť až päť prieskumných dronov MQ-4C Triton od spoločnosti Northrop Grumman. Predbežnú dohodu o nákupe už podpísali Dánsko, Fínsko, Nemecko a Nórsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Išlo by tak o prvý nákup bezpilotných lietadiel Triton v rámci Aliancie, pričom drony by doplnili súčasnú flotilu spravodajských, sledovacích a prieskumných dronov RQ-4D Phoenix, umiestnených na leteckej základni Sigonella na Sicílii v Taliansku.

Drony Triton aj Phoenix by sa využívali v rámci programu pozemného sledovania NATO. Oba typy vychádzajú z modelu Global Hawk spoločnosti Northrop, ktorý má rozpätie krídel 35,4 metra a môže zostať vo vzduchu viac ako 30 hodín.

V prejave na Fóre obranného priemyslu, ktoré sa koná pred summitom NATO v Ankare, Rutte zdôraznil, že spravodajské, sledovacie a prieskumné činnosti majú pre Alianciu kľúčový význam.
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