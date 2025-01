Rutte: Spojencom pomôže ľahší prístup k americkým zbraniam

Brusel 9. januára (TASR) – Generálny tajomník NATO Mark Rutte chce presvedčiť zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uľahčil európskym partnerom prístup k americkým zbraniam. V rozhovore pre tlačovú agentúru DPA vo štvrtok zdôraznil, že európski spojenci už investujú stovky miliárd dolárov do zbrojného priemyslu v USA, informuje TASR.



Rutte si podľa svojich slov myslí, že tieto výdavky by sa ešte mohli zvýšiť, ak by USA liberalizovali svoj zbrojný sektor a zrušili požiadavku na súhlas s predajom od Kongresu, Pentagónu a Bieleho domu.



Ako príklad veľkého potenciálu Rutte spomenul dopyt po systémoch protiraketovej obrany typu Patriot. "Stoja dve miliardy za kus. To je veľmi veľa peňazí pre USA a pre americké hospodárstvo," povedal s tým, že v súčasnosti trvá dodávka systémov Patriot do Európy veľmi dlho.



Otvorenejší obranný trh v Spojených štátoch by európskym krajinám uľahčil zvýšenie investícií do obrany a zároveň Trumpovi umožnil pred svojimi voličmi tvrdiť, že posilnil americký zbrojný priemysel, konštatovala DPA.



Zmiernenie obmedzení by tiež mohlo znížiť politické napätie okolo zaobstarávania zbraní z krajín mimo NATO. Nákup ruských protivzdušných systémov S-400 Tureckom dlhodobo spôsoboval kontroverzie. Ankara toto rozhodnutie odôvodňovala sčasti tým, že sa dlhé roky neúspešne snažila získať americký systém Patriot, dopĺňa nemecká agentúra.