Rutte: Spojené štáty sa neplánujú nečakane stiahnuť z Európy

Brusel 3. apríla (TASR) - Šéf Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte vo štvrtok v Bruseli vyhlásil, že Spojené štáty neplánujú „z ničoho nič“ stiahnuť svoje jednotky z Európy. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP a Reuters.



„Neexistujú žiadne plány na to, aby z ničoho nič stiahli svoju prítomnosť tu v Európe,“ zdôraznil Rutte pred začiatkom zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO. Doplnil, že Washington musí venovať pozornosť viacerým oblastiam sveta.



Súčasná americká administratíva pod vedením prezidenta Donalda Trumpa tlačí na Európu, aby posilnila svoju vlastnú obranu, a zároveň hrozí, že by mohla americkú vojenskú prítomnosť na kontinente prehodnotiť aj vzhľadom na svoje priority v iných regiónoch. To vyvoláva obavy u európskych lídrov, ktorí sa v posledných týždňoch stretli na niekoľkých summitoch a diskutovali o vojne na Ukrajine a budúcnosti európskej obrany.



Na stretnutí šéfov diplomacií krajín NATO v Bruseli sa po prvýkrát zúčastní aj nový americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.



Hlavnými témami by mali byť kľúčové otázky euroatlantickej bezpečnosti vrátane výdavkov na obranu a produkcie zbrojného priemyslu, ale aj možnosti mierového riešenia vojny na Ukrajine a praktická podpora Kyjevu, ktorým sa bude venovať Rada NATO – Ukrajina.