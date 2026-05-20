< sekcia Zahraničie
Rutte: Sťahovanie vojakov USA z Európy neovplyvní obranu NATO
Americké ministerstvo obrany začiatkom mája oznámilo, že Spojené štáty stiahnu 5000 vojakov z Nemecka.
Autor TASR
Brusel 20. mája (TASR) - Postupné sťahovanie časti amerických vojakov z Európy nebude mať vplyv na obranné plány NATO. V stredu to v Bruseli vyhlásil generálny tajomník Aliancie Mark Rutte. Podobne sa už v utorok vyjadril najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Americké ministerstvo obrany začiatkom mája oznámilo, že Spojené štáty stiahnu 5000 vojakov z Nemecka. Pentagón okrem toho dočasne odložil vyslanie viac ako 4000 príslušníkov bojovej brigády do Poľska, čo je podľa rezortu dôsledok zníženia počtu brigád amerických vojakov v Európe zo štyroch na tri.
„Pokiaľ ide o toto oznámenie týkajúce sa 4000 až 5000 vojakov, ide o rotujúce sily, ktoré nemajú vplyv na obranné plány NATO,“ povedal Rutte novinárom na tlačovej konferencii v Bruseli pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Švédsku. Dodal, že sťahovanie bude prebiehať postupným a štruktúrovaným spôsobom.
Aj americký generál Grynkewich v utorok vyhlásil, že rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa znížiť počet amerických vojakov v Nemecku nenaruší obranné plány Severoatlantickej aliancie. Podľa neho však možno vzhľadom na budovanie vlastných kapacít zo strany spojencov očakávať aj ďalšie presuny amerických síl v súčasnosti nasadených v Európe.
Náhle oznámenie zvýšilo obavy z Trumpovej oddanosti Aliancii. Šéf Bieleho domu ostro kritizoval Európu za reakciu na americko-izraelskú vojnu s Iránom a opakovane pohrozil, že môže zvážiť vystúpenie USA z NATO.
O tom, akým dielom by USA prispeli k NATO v prípade krízovej situácie, sa podľa Rutteho začalo diskutovať už pred viac než rokom. Podľa šéfa Aliancie ide o logickú reakciu na zvyšovanie výdavkov na obranu zo strany európskych štátov a Kanady. USA dlhodobo vyzývajú Európanov, aby prevzali zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.
Americké ministerstvo obrany začiatkom mája oznámilo, že Spojené štáty stiahnu 5000 vojakov z Nemecka. Pentagón okrem toho dočasne odložil vyslanie viac ako 4000 príslušníkov bojovej brigády do Poľska, čo je podľa rezortu dôsledok zníženia počtu brigád amerických vojakov v Európe zo štyroch na tri.
„Pokiaľ ide o toto oznámenie týkajúce sa 4000 až 5000 vojakov, ide o rotujúce sily, ktoré nemajú vplyv na obranné plány NATO,“ povedal Rutte novinárom na tlačovej konferencii v Bruseli pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Švédsku. Dodal, že sťahovanie bude prebiehať postupným a štruktúrovaným spôsobom.
Aj americký generál Grynkewich v utorok vyhlásil, že rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa znížiť počet amerických vojakov v Nemecku nenaruší obranné plány Severoatlantickej aliancie. Podľa neho však možno vzhľadom na budovanie vlastných kapacít zo strany spojencov očakávať aj ďalšie presuny amerických síl v súčasnosti nasadených v Európe.
Náhle oznámenie zvýšilo obavy z Trumpovej oddanosti Aliancii. Šéf Bieleho domu ostro kritizoval Európu za reakciu na americko-izraelskú vojnu s Iránom a opakovane pohrozil, že môže zvážiť vystúpenie USA z NATO.
O tom, akým dielom by USA prispeli k NATO v prípade krízovej situácie, sa podľa Rutteho začalo diskutovať už pred viac než rokom. Podľa šéfa Aliancie ide o logickú reakciu na zvyšovanie výdavkov na obranu zo strany európskych štátov a Kanady. USA dlhodobo vyzývajú Európanov, aby prevzali zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.