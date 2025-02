Rutte tvrdí, že Trumpove napätie v súvislosti s clami neoslabí NATO

Brusel 3. februára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v pondelok vyhlásil, že obchodné napätie, ktoré zavedením ciel rozpútal americký prezident Donald Trump, nebude mať negatívny vplyv na NATO. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump v sobotu oznámil zavedenie ciel na tovar z Mexika, Číny a Kanady, ktorá je členom NATO. Zároveň pohrozil, že zavedie clá aj na tovar dovážaný z Európskej únie.



"Medzi spojencami sú vždy problémy, nikdy to nie je pokojné a šťastné," povedal Rutte na tlačovej konferencii v Bruseli po stretnutí s britským premiérom Keirom Starmerom. "Som však úplne presvedčený, že to nebude stáť v ceste nášmu spoločnému odhodlaniu zachovať silnú odstrašujúcu silu," dodal šéf NATO.



Okrem obchodných hrozieb Trump podľa AFP ohrozil aj ďalšiu členskú krajinu NATO - Dánsko, a to svojimi tvrdeniami o tom, že chce získať jeho poloautonómny ostrov Grónsko.



Na otázku, či by Európa mala pripravovať plány na svoju obranu bez podpory Spojených štátov, Rutte odpovedal, že je "hlúpe si predstavovať" NATO bez USA, ktoré v ňom zohrávajú kľúčovú úlohu.



Rutte ďalej povedal, že najlepšia vec, ktorú môže Západ urobiť, je zostať jednotný. Vyjadril presvedčenie, že rovnaké zmýšľanie prevláda v USA, vrátane Bieleho domu.



Šéf NATO sa snažil odvrátiť Trumpovu túžbu získať Grónsko tým, že navrhol, aby NATO zohrávalo väčšiu úlohu pri posilňovaní obrany v spornom arktickom regióne, píše AFP.



"Za veľmi užitočné považujem to, že nás prezident Trump upozornil na skutočnosť, že pokiaľ ide o ďaleký sever, v hre je geopolitická a strategická otázka," vyhlásil Rutte. Dodal, že NATO bude vždy spoločne hľadať najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s takýmito výzvami.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine Rutte povedal, že táto vojna sa netýka len Ruska a Ukrajiny, ale ide o geopolitickú záležitosť, čo si podľa jeho slov uvedomujú USA aj európskej krajiny NATO, cituje DPA.