Rutte: Ukrajina môže čeliť najťažšej zime od začiatku ruskej invázie

Brusel 8. októbra (TASR) - Ukrajinu možno čaká najťažšia zima od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, keďže Rusko naďalej útočí na jej kritickú energetickú infraštruktúru. Upozornil na to v utorok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, píše TASR s odvolaním sa na správy agentúr Reuters a AFP.



"NATO musí a bude viac pomáhať Ukrajine. Čím viac vojenskej podpory (Kyjevu) poskytneme, tým rýchlejšie sa táto vojna skončí," uviedol Rutte na tlačovej konferencii s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom.



Rusko pred zimnými mesiacmi zameriava svoje útoky na ukrajinskú elektrickú sieť.



Nový generálny tajomník NATO navštívil Kyjev minulý týždeň. Priznal, že situácia na bojisku je pre Ukrajinu náročná a Rusku sa darí postupovať na východe krajiny. Podľa jeho slov sú však ruské zisky "spojené so značnými nákladmi".



"Musíme tiež vziať do úvahy, že ruské straty sú obrovské. Pokiaľ vieme, v súčasnosti zaznamenávajú každý deň približne 1000 zabitých a zranených... To je navyše k celkovo už 500.000 zabitých alebo zranených," povedal Rutte.