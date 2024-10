Rutte: Ukrajina musí začať prípadné rokovania s Ruskom z pozície sily

Brusel 17. októbra (TASR) - Ukrajina na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským by mala byť schopná začať rokovania s Ruskom z pozície sily. Vo štvrtok to vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, ktorý opätovne zdôraznil, že aliancia aj naďalej plne podporuje Ukrajinu, ktorá sa jedného dňa stane členom NATO. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Holandský expremiér, ktorý sa funkcie šéfa NATO chopil začiatkom októbra, uviedol, že pokiaľ to bude potrebné, aliancia je pripravená Ukrajinu podporovať dlhodobo. "Samozrejme, chceme byť v situácii, keď bude Ukrajina z pozície sily schopná začať rokovania s Ruskom, ale kým táto chvíľa nastane, môže počítať s ďalšou podporou," povedal Rutte, ktorý dodal, že aliancia musí urobiť všetko preto, aby ruský prezident Vladimir Putin nedostal to, čo chce.



Šéf NATO taktiež opätovne deklaroval, že Ukrajina sa v budúcnosti stane členom NATO. "Naše spoločné úsilie je mostom k členstvu. Ukrajina sa v budúcnosti stane členom NATO," vyhlásil Rutte. Členstvo Ukrajiny v aliancii je kľúčovým bodom tzv. víťazného plánu, ktorý ukrajinský prezident predstavil v stredu.



Generálny tajomník taktiež upriamil pozornosť na Bielorusko, ktoré podľa neho pokračuje v podpore ruského vojnového ťaženia. Vyzval Minsk, aby s touto podporou skončil.



Rutte vo štvrtok po prvý raz od nástupu do funkcie predsedá zasadnutiu ministrov obrany aliancie. Zúčastní sa na ňom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minister obrany Rustem Umerov, ktorý ministrov oboznámi s ukrajinskými plánmi na obranu počas nadchádzajúcej zimy. Prítomný bude aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell.