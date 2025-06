Rutte: USA príliš dlho niesli bremeno našich záväzkov,dnes sa to zmení

Haag 25. júna (TASR) - V stredu dopoludnia sa v holandskom Haagu začalo zasadnutie lídrov Severoatlantickej aliancie, na ktorom sa očakáva schválenie výrazného zvýšenia obranných výdavkov až na úroveň päť percent HDP. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v úvodnom príhovore zdôraznil, že európski spojenci na zasadnutí vyrovnajú svoje záväzky voči Aliancii na úroveň Spojených štátov. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Rutte upozornil, že zasadnutie sa koná v nebezpečných časoch. „Ruská vojna proti Ukrajine pokračuje. Na Blízkom východe je vojna. Hrozbou je aj naďalej terorizmus. Nové technológie so sebou prinášajú nové príležitosti, ale môžu byť aj bezpečnostným rizikom,“ povedal.



„Tvárou v tvár týmto hrozbám stojíme spoločne, zjednotení v NATO, najsilnejšej obrannej aliancii v histórii sveta,“ uviedol generálny tajomník. „História nám ukázala, že keď Severná Amerika a Európa spolupracujú, ide o víťaznú kombináciu. Naši protivníci to vedia,“ podotkol Rutte.



Generálny tajomník Aliancie sa tiež vyjadril k obranným záväzkom členských štátov. „Príliš dlho iba jeden spojenec, Spojené štáty, niesol bremeno našich záväzkov. A to sa dnes zmení,“ zdôraznil.



K rozhodnutiu výrazne zvýšiť výdavky členských štátov podľa neho členské štáty dospeli najmä vďaka Trumpovi. „Prezident Trump. Vaša vedúca úloha od roku 2016 už prispela k biliónu dolárov dodatočných výdavkov európskych spojencov a dnes prispeje k dodatočným biliónom pre našu spoločnú obranu a vyrovnaniu záväzkov medzi Amerikou a jej spojencami,“ dodal Rutte.



Na úvod zasadnutia vystúpil aj premiér hosťovskej krajiny Dick Schoof. „Budeme písať históriu. Urobíme rozhodnutie, ktoré povedie k bezprecedentnému zvýšeniu našich obranných výdavkov,“ deklaroval.



Schoof s odkazom na knihu amerického ekonóma Francisa Fukuyamu upozornil, že „koniec histórie bol iba ilúziou, ktorú navždy narušila brutálna ruská invázia na Ukrajinu.“ Mier podľa neho nemôže byť braný ako samozrejmosť a musí byť nepretržite a s presvedčením chránený.









(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)