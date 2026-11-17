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Rutte: Útok Ukrajiny na Krymský most bol legitímny a nevyhnutný
Kyjev most považuje za nelegálnu stavbu a opakovane sa ho snažil zničiť s cieľom narušiť ruské zásobovanie.
Autor TASR
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Brusel 17. novembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte a britský minister obrany Wes Streeting označili najnovší ukrajinský útok na Krymský most za legitímny a nevyhnutný obranný manéver. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Myslím si, že je dôležité, aby sa Ukrajina bránila,“ povedal Rutte a dodal, že k tomu patria aj útoky na logistické uzly.
Streeting vyhlásil, že tento útok je „ďalším príkladom ukrajinskej vynaliezavosti a absolútneho odhodlania Ukrajiny brániť sa proti ruskej agresii“.
„Stojíme pri Ukrajine, keď tak robí,“ dodal britský minister. Obaja lídri svoju podporu vyjadrili na okraj stretnutia Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny (UDCG) v Bruseli.
Ukrajinská armáda zaútočila na strategický Krymský (Kerčský) most v noci na utorok 17. novembra počas druhej vlny útokov za dva dni. Podľa fotografií sa do mora zrútila cestná oblúková konštrukcia a niekoľko mostných polí. Poškodená mala byť aj železničná časť.
Moskva 19-kilometrový most medzi pevninskou časťou Ruska a okupovaným Krymským polostrovom otvorila pre cestnú dopravu v máji 2018 a od júla 2020 aj pre nákladnú železničnú dopravu. Doteraz to bola kľúčová zásobovacia trasa pre ruskú armádu na juhu Ukrajiny.
Kyjev most považuje za nelegálnu stavbu a opakovane sa ho snažil zničiť s cieľom narušiť ruské zásobovanie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na najnovší útok povedal, že Rusko poškodený most obnoví, aby bol „ešte lepší ako predtým“.
„Myslím si, že je dôležité, aby sa Ukrajina bránila,“ povedal Rutte a dodal, že k tomu patria aj útoky na logistické uzly.
Streeting vyhlásil, že tento útok je „ďalším príkladom ukrajinskej vynaliezavosti a absolútneho odhodlania Ukrajiny brániť sa proti ruskej agresii“.
„Stojíme pri Ukrajine, keď tak robí,“ dodal britský minister. Obaja lídri svoju podporu vyjadrili na okraj stretnutia Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny (UDCG) v Bruseli.
Ukrajinská armáda zaútočila na strategický Krymský (Kerčský) most v noci na utorok 17. novembra počas druhej vlny útokov za dva dni. Podľa fotografií sa do mora zrútila cestná oblúková konštrukcia a niekoľko mostných polí. Poškodená mala byť aj železničná časť.
Moskva 19-kilometrový most medzi pevninskou časťou Ruska a okupovaným Krymským polostrovom otvorila pre cestnú dopravu v máji 2018 a od júla 2020 aj pre nákladnú železničnú dopravu. Doteraz to bola kľúčová zásobovacia trasa pre ruskú armádu na juhu Ukrajiny.
Kyjev most považuje za nelegálnu stavbu a opakovane sa ho snažil zničiť s cieľom narušiť ruské zásobovanie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na najnovší útok povedal, že Rusko poškodený most obnoví, aby bol „ešte lepší ako predtým“.