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Rutte: V Ankare budú oznámené obranné kontrakty za desiatky miliárd
Hlavy štátov a vlád krajín NATO sa na zasadnutí chystajú potvrdiť aj záväzok ku kolektívnej obrane, prisľúbiť Ukrajine vojenskú podporu vo výške 70 miliárd eur.
Autor TASR
Washington 25. júna (TASR) - Na júlovom summite NATO v tureckej Ankare budú oznámené nové kontrakty v oblasti obrany v hodnote desiatok miliárd dolárov a účastníci summitu prisľúbia podporu Ukrajine, oznámil vo štvrtok generálny tajomník Aliancie Mark Rutte. Podobné informácie niekoľko hodín predtým zverejnil aj magazín Politico, informuje TASR.
Rutte na podujatí washingtonského think-tanku Atlantická rada podľa agentúry Reuters povedal, že na summite NATO, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla, sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Hlavy štátov a vlád krajín NATO sa na zasadnutí chystajú potvrdiť aj záväzok ku kolektívnej obrane, prisľúbiť Ukrajine vojenskú podporu vo výške 70 miliárd eur a opätovne označiť Rusko za dlhodobú hrozbu, ako podľa Politica vyplýva z návrhu záverečného vyhlásenia, o ktorom naďalej prebiehajú rokovania na úrovni veľvyslancov.
Ústrednou témou vyhlásenia má byť aj úsilie Európy prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Európski spojenci majú v tejto súvislosti prisľúbiť konkrétne investície do rakiet dlhého doletu, systémov protivzdušnej obrany a dronov, uviedli diplomati pre bruselský magazín.
Rutte podľa Politica chce, aby sa summit zameral predovšetkým na zvýšenie výroby obranného priemyslu. Sčasti je to vraj preto, že sa snaží nastoliť tému, ktorá by mohla pomôcť prekryť vnútorné rozpory v NATO.
Rutte na podujatí washingtonského think-tanku Atlantická rada podľa agentúry Reuters povedal, že na summite NATO, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla, sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Hlavy štátov a vlád krajín NATO sa na zasadnutí chystajú potvrdiť aj záväzok ku kolektívnej obrane, prisľúbiť Ukrajine vojenskú podporu vo výške 70 miliárd eur a opätovne označiť Rusko za dlhodobú hrozbu, ako podľa Politica vyplýva z návrhu záverečného vyhlásenia, o ktorom naďalej prebiehajú rokovania na úrovni veľvyslancov.
Ústrednou témou vyhlásenia má byť aj úsilie Európy prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Európski spojenci majú v tejto súvislosti prisľúbiť konkrétne investície do rakiet dlhého doletu, systémov protivzdušnej obrany a dronov, uviedli diplomati pre bruselský magazín.
Rutte podľa Politica chce, aby sa summit zameral predovšetkým na zvýšenie výroby obranného priemyslu. Sčasti je to vraj preto, že sa snaží nastoliť tému, ktorá by mohla pomôcť prekryť vnútorné rozpory v NATO.