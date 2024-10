Rutte: V pondelok sa začnú jadrové vojenské cvičenia NATO

Londýn 10. októbra (TASR) - Severoatlantická aliancia spustí v pondelok svoje každoročné vojenské cvičenia, ktorých súčasťou sú aj jadrové zbrane. Oznámil to vo štvrtok generálny tajomník NATO Mark Rutte, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Vojenské cvičenia Steadfast Noon budú hostiť Belgicko a Holandsko a potrvajú približne dva týždne. Zúčastní sa na nich približne 60 lietadiel vrátane stíhačiek F-35A či bombardérov B-52.



"V tomto neistom svete je životne dôležité testovať našu obranu a posilniť našu obranu, aby naši protivníci vedeli, že NATO je pripravené a schopné reagovať na akúkoľvek hrozbu," uviedol Rutte v Londýne po stretnutiach s britským premiérom Keirom Starmerom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



"Celé cvičenia sa sústreďujú predovšetkým na Spojené kráľovstvo, Severné more ale tiež Belgicko a Holandsko," dodal šéf NATO.



Ostrá paľba nie je súčasťou vojenského cvičenia Steadfast Noon. Na manévroch sa však zúčastní asi 2000 príslušníkov armády, Podľa vojenských expertov si vojaci vyskúšajú bezpečný presun amerických jadrových zbraní po území Európy z podzemných úložných zariadení k lietadlám a ich pripevňovanie k stíhačkám. Cvičné lety sa potom už konajú bez bômb, uvádza agentúra DPA.



Podľa dohody NATO o spoločnom využívaní jadrových zbraní môžu byť americké jadrové zbrane umiestnené v Európe a v prípade núdze zhodené z lietadiel partnerských krajín. Hoci to nie je oficiálne potvrdené, podľa DPA je známe, že americké jadrové zbrane sú skladované na severe Talianska, v Turecku, Belgicku, Holandsku a Nemecku.



Cvičenia Steadfast Noon sa budú konať v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin opakovane používa jadrovú rétoriku a Západ od začiatku vojny na Ukrajine varuje pred následkami nukleárnych útokov, všíma si Reuters.



Predstavitelia NATO však uviedli, že manévre nie sú reakciou na nedávne vyhlásenia z Moskvy a konajú sa každý rok už vyše desaťročie. "Neprispôsobujeme sa stále tomu, čo sa povedalo alebo nepovedalo v nejaký deň," uviedol námestník generálneho tajomníka NATO pre obrannú politiku a plánovanie Angus Lapsley.