Rutte v rozlúčkovom prejave vyzval na ďalšiu pomoc pre Ukrajinu

Amsterdam 1. júla (TASR) - Mark Rutte, odchádzajúci holandský premiér a budúci generálny tajomník NATO, v nedeľu vo svojom rozlúčkovom prejave pred holandskými zákonodarcami vyzval na pokračovanie v podpore Ukrajiny, ktorá sa bráni proti ruskej agresii. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Rutte uviedol, že po zostrelení civilného lietadla linky MH17 ruskou raketou nad východnou Ukrajinou v lete 2014 si uvedomil, aké "dôležité je, aby naša krajina bola súčasťou EÚ a NATO". Väčšinu z 298 ľudí zabitých na palube lietadla, ktoré smerovalo z Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru, tvorili holandskí občania.



Rutte (57) bol pred niekoľkými dňami oficiálne vybraný za nového generálneho tajomníka NATO. Začiatkom októbra nahradí na čele tejto obrannej aliancie bývalého nórskeho premiéra Jensa Stoltenberga. Rutte povedal, že už len pohľad na mapu sveta jasne ukazuje, že "spolu sme silnejší ako sami".



Prebiehajúca vojna v Európe by mala motivovať občanov Holandska, aby aj v budúcnosti podporovali Ukrajinu - "pre mier tam a bezpečnosť tu", povedal Rutte, ktorý je považovaný za veľmi skúseného politika, najmä v oblasti zahraničných vecí.



Tento liberálno-konzervatívny politik viedol holandskú vládu takmer 14 rokov, čo je dlhšie ako ktokoľvek pred ním. Rutte zaželal svojmu nástupcovi Dickovi Schoofovi "veľa úspechov".



Schoof, bývalý šéf holandských spravodajských a protiteroristických služieb, nie je spojený so žiadnou stranou. V utorok 2. júla zloží prísahu ako predseda koaličnej vlády, ktorá bude najpravicovejšia v histórii krajiny. Koalíciu štyroch strán z veľkej časti ovláda pravicový populista Geert Wilders, ktorý však nebude zastávať vo vláde žiadny post.