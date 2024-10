Rutte varoval KĽDR pred zasahovaním do vojny na Ukrajine

Brusel/Moskva 21. októbra (TASR) — Generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval v pondelok Severnú Kóreu pred nasadením jej vojakov do vojny na Ukrajine po boku Ruska. Tento krok by predstavoval "zásadnú eskaláciu" toho konfliktu, napísal Rutte na platforme X. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



Reagoval tým na minulotýždňové oznámenie juhokórejskej tajnej služby, podľa ktorej Severná Kórea vyslala do Ruska 1500 vojakov, ktorí tam momentálne absolvujú výcvik a následne budú vyslaní na front na Ukrajine.



Juhokórejská agentúra Jonhap predtým s odvolaním sa na tajné služby informovala, že Pchjongjang chce na front poslať celkovo 12.000 vojakov vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek. Podobne sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko takéto tvrdenia poprelo.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že Severná Kórea je partnerská krajina a rozvíjanie vzťahov vo všetkých oblastiach je suverénnym právom Ruska. "Budeme pokračovať v rozvoji tejto spolupráce," uviedol Peskov, odmietol však odpovedať na otázku, či Rusko zapojí severokórejských vojakov do bojov na Ukrajine, a odkázal na ministerstvo obrany.



Ruský veľvyslanec v Južnej Kórei Georgij Zinoviev v pondelok uviedol, že spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou nie je namierená proti bezpečnostným záujmom Južnej Kórey a je v súlade s medzinárodným právom. Moskva a Soul však majú protichodné názory na príčiny napätia na Kórejskom polostrove. Povedal to po tom, čo si ho predvolalo juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí, aby protestovalo proti údajnému vyslaniu tisícov severokórejských vojakov na podporu Ruska vo vojne na Ukrajine.