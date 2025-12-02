< sekcia Zahraničie
Rutte verí, že snaha USA o ukončenie vojny na Ukrajine prinesie mier
Vyjadril sa tak v utorok, keď do Moskvy na rokovania s prezidentom Vladimirom Putinom dorazili vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner.
Autor TASR
Brusel 2. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte je „presvedčený“, že úsilie USA o ukončenie vojny na Ukrajine prinesie mier. Vyjadril sa tak v utorok, keď do Moskvy na rokovania s prezidentom Vladimirom Putinom dorazili vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Všetci pracujeme na tom, aby sme ukončili vojnu proti Ukrajine a dosiahli spravodlivý a trvalý mier. Vítame pokračujúce úsilie Spojených štátov, ktoré vedú k realizácii tohto cieľa,“ povedal Rutte novinárom v predvečer stretnutia ministrov zahraničných vecí NATO. „Som presvedčený, že toto nepretržité úsilie nakoniec obnoví mier v Európe,“ uviedol.
Perspektívy mierového riešenia konfliktu na Ukrajine vrátane pomoci Kyjevu budú patriť medzi hlavné témy zasadnutia šéfov diplomacie NATO. Jeho súčasťou bude pracovný obed Rady NATO - Ukrajina s účasťou vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaje Kallasovej.
Amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia bude zastupovať námestník Christopher Landau.
