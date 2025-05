Rutte vyjadril opatrný optimizmus v otázke mieru na Ukrajine

Antalya 15. mája (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vo štvrtok vyjadril „opatrný optimizmus“ v otázke dosiahnutia mieru na Ukrajine. Podľa jeho slov „ďalšie potrebné kroky“ by teraz malo podniknúť Rusko, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Som stále opatrne optimistický, že ak budú aj Rusi ochotní (konať) a nielen Ukrajinci... že by sa mohli v priebehu niekoľkých týždňov dopracovať k určitému prelomu,“ povedal Rutte na stretnutí NATO v Turecku.



Rutte to povedal pred potenciálnymi štvrtkovými mierovými rokovaniami medzi Ukrajinou a Ruskom v Turecku, na ktorých trval aj americký prezident Donald Trump. „Ukrajina je pripravená zaviazať sa k prímeriu a okamžitým rokovaniam. To je úplne zrejmé. Loptička je teraz jednoznačne na strane Ruska,“ povedal Rutte. „Musia vysvetliť, čo robia, prečo tu sú alebo nie sú a s akým tímom,“ zdôraznil šéf NATO.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa všetkého odmietol ponuku ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského na osobné stretnutie v Istanbule. Rutte povedal, že Rusko vysiela „delegáciu na nižšej úrovni na tieto mierové rokovania“.



„Teraz je na Rusoch, aby urobili ďalšie potrebné kroky,“ dodal.