Rutte vyjadril vďačnosť, že mohol slúžiť Holandsku takmer 14 rokov

Brusel/Amsterdam 2. júla (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte, ktorý v utorok odovzdal funkciu novému predsedovi vlády Dickovi Schoofovi, je vďačný za to, že mohol slúžil Holandsku takmer 14 rokov. Povedal to vo svojom poslednom "premiérskom" rozhovore pre RTL, najväčšiu televíznu stanicu v krajine, informuje bruselský spravodajca TASR.



Tesne pred tým, ako kráľ Viliam-Alexander v utorok prijal prísahu členov nového vládneho kabinetu, Rutte poskytol svoj posledný rozhovor v funkcii holandského premiéra programu RTL Nieuws. Zdôraznil, že je vďačný za to, že slúžil Holandsku takmer 14 rokov, a chce aj naďalej sledovať domácu holandskú politiku.



Priznal, že mal rád všetkých svojich kolegov vo vláde a všetkých, s ktorými spolupracoval.



"Nebudem sa však vyjadrovať k svojim nástupcom," odkázal Rutte. V duchu doterajšej tradície zanechal list svojmu nástupcovi vo funkcii a chystá sa odísť niekam na dovolenku.



Na otázku, či je hrdý na to, že bol premiérom, Rutte uviedol, že "hrdý" nie je to správne slovo.



"Som obzvlášť vďačný, že som to mohol robiť tak dlho. Dúfam, že sa mi v určitých momentoch podarilo niečo pridať," povedal.



Rutte sa ako premiér s občanmi oficiálne rozlúčil v nedeľu (30. júna) v televíznom prejave.



Po niekoľkých týždňoch prázdnin sa Rutte začne pripravovať na novú politickú kariéru, tentokrát ako generálny tajomník Severoatlantickej aliancie. V tejto funkcii v októbri vystrieda doterajšieho šéfa NATO Jensa Stoltenberga.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)