Rutte: Západ má mať cieľ, aby sa Ukrajina dostala do pozície sily

Brusel 18. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa v stredu večer vo svojej rezidencii v Bruseli stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a niekoľkými ďalšími európskymi lídrami, aby prediskutovali zhoršujúcu sa situáciu vo vojne Ukrajiny s Ruskom a spôsoby, ako môže Európa poskytnúť Kyjevu väčšiu podporu.



Web Euronews doplnil, že cieľom schôdzky v Bruseli mala byť diskusia o spôsoboch, ako zabezpečiť Ukrajine silnú pozíciu pre prípadné budúce mierové rokovania s Ruskom.



Rutte na margo toho deklaroval, že v rámci akýchkoľvek serióznych rokovaní o prímerí alebo urovnaní konfliktu je nutné presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, že na Ukrajine už nemá čo získať. "A to si vyžaduje zvýšenú západnú podporu pre Kyjev," uviedol Rutte.



Naznačil tiež, že nateraz je predčasné povedať, či budú európske mierové jednotky zapojené do nejakej budúcej dohody. "Ak teraz začneme medzi sebou diskutovať o tom, ako by dohoda mohla vyzerať, Rusom to veľmi uľahčíme," upozornil šéf NATO.



Rutte povedal, že jeho prioritou je momentálne zlepšenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a dodávka väčšieho množstva zbraní Ukrajine.



Upozornil aj na to, že ďalšou otázkou na diskusiu s partnermi Ukrajiny bude aj ekonomika Ukrajiny - v súčasnosti i po prípadnej budúcej mierovej dohode.



Na stredajšom večernom stretnutí sa mali zúčastniť aj nemecký kancelár Olaf Scholz, talianska premiérka Giorgia Meloniová a poľský prezident Andrzej Duda. Všetci boli v Bruseli na summite s lídrami zo západného Balkánu, ako aj s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Lammym.



V Rutteho rezidencii mali byť - podľa Euronews - i predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Zelenskyj sa predtým stretol na separátnom rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým diskutovali o kľúčových prioritách zameraných na ďalšie posilnenie pozície Ukrajiny voči ruskej agresii. Zelenskyj vo svojom statuse na sieti Facebook spresnil, že ide jednoznačne o zvyšovanie spôsobilostí protivzdušnej obrany.



Ukrajinský prezident dodal, že v rozhovore s Macronom vyjadril vďaku za to, že Francúzsko vycvičilo jednu brigádu pre ukrajinskú armádu, a informoval o pokračovaní v tejto praxi, keďže Francúzsko poskytne výcvik ešte jednej ukrajinskej brigáde. Zelenskyj vyjadril nádej, že sa k tomuto úsiliu pripoja aj ďalší partneri.



Ako informoval spravodajský web Euronews, stretnutie v Bruseli sa uskutočnilo v čase, keď tím zvoleného prezidenta USA Donalda J. Trumpa vyvíja tlak na urýchlenie harmonogramu mierových rokovaní Kyjeva s Moskvou.



Stredajšie diskusie o budúcnosti Ukrajiny by mohli poslúžiť ako základ pre širšiu diskusiu na summite so všetkými lídrami EÚ, ktorý sa v Bruseli uskutoční vo štvrtok, dodal denník New York Times.





Starmer Trumpovi: Spojenci musia v otázke Ukrajiny držať spolu





Britský premiér Keir Starmer v stredu telefonoval so zvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. Opätovne ho vyzval, aby ako spojenci držali spolu pri podpore Ukrajiny. Išlo už o druhý telefonát oboch lídrov od víťazstva Trumpa v novembrových prezidentských voľbách. V stredu večer o tom informovala kancelária britského premiéra, píše TASR.



"Premiér zopakoval, že je potrebné, aby spojenci stáli spoločne s Ukrajinou tvárou v tvár ruskej agresii a zabezpečili jej čo najsilnejšiu pozíciu," uvádza sa vo vyhlásení Starmerovej kancelárie.



Portál Politico pripomína, že po Trumpovej inaugurácii sa očakáva, že staronový prezident sa bude usilovať presadiť zastavenie vojny na Ukrajine. Trump počas predvolebnej kampane viackrát vyhlásil, že konflikt dokáže ukončiť do 24 hodín. Opakovane tiež kritizoval vojenskú pomoc pre Ukrajinu zo strany USA.



V telefonáte sa Starmer a Trump zhodli aj na spoločnej ambícii posilniť historické vzťahy medzi Britániou a USA. V utorkovom rozhovore pre denník The Sun Starmer uviedol, že sa pokúsi obnoviť rokovania s novou americkou administratívou o pobrexitovej obchodnej dohode. Pred dvoma rokmi ju pozastavila administratíva dosluhujúceho amerického prezidenta Joea Bidena. Britské médiá zároveň v utorok uviedli, že Starmer by mohol Washington navštíviť už vo februári.



Britský premiér a zvolený prezident USA sa dotkli aj otázky Blízkeho východu, pričom Starmer zdôraznil, že je nutné spolupracovať na zaistení mieru a bezpečnosti v regióne.