Rutte:Rusi podporujú jadrový program Severnej Kórey výmenou za vojakov

Brusel 4. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu vyhlásil, že Rusko podporuje raketový a jadrový program Severnej Kórey výmenou za to, že Pchjongjang vysiela svojich vojakov na pomoc Moskve v jej vojenskom ťažení na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rutte v Bruseli na dvojdňovom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Aliancie, ktoré začalo v utorok, vyzval spojencov, aby Ukrajine poslali dostatok vojenského vybavenia, ktoré by zmenilo priebeh vojny, keďže ruské jednotky postupujú pozdĺž frontovej línie na východe Ukrajiny.



"Výmenou za vojenské jednotky a zbrane Rusko poskytuje KĽDR podporu pre jej raketový a jadrový program," povedal po stretnutí so šéfmi diplomacií štátov NATO. "Tieto udalosti môžu destabilizovať Kórejský polostrov a ohroziť Spojené štáty," dodal Rutte.



Ukrajina a jej spojenci tvrdia, že KĽDR vyslala do Ruska približne 10.000 svojich vojakov, pričom niektorí z nich sa už údajne zapojili do bojov v ruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinská armáda v auguste nečakane vtrhla.



Rutte poznamenal, že spojenectvo medzi Moskvou a Pchjongjangom predstavuje pre USA riziko pred návratom Donalda Trumpa do prezidentského kresla. Spojenci sa usilujú presvedčiť Trumpa, ktorý počas predvolebnej kampane kritizoval podporu USA pre Ukrajinu, aby po nástupe do funkcie pokračoval v tejto pomoci, píše AFP.



"Narastajúce spojenectvo Ruska, Číny, Severnej Kórey a Iránu poukazuje na globálny charakter hrozieb, ktorým sme vystavení, vrátane eskalujúceho nebezpečenstva prebiehajúcej vojny na Ukrajine," povedal šéf NATO.



Situácia na ukrajinskom fronte je podľa AFP zlá vzhľadom na to, že ruským silám sa darí postupovať, pričom Kyjev trpí nedostatkom munície a vojakov. Rutte dodal, že ministri v Bruseli diskutovali o tom, "čo môžu urobiť spojenci pre zabezpečenie kritickej munície a protivzdušnej obrany".