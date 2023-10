Rutte:Stíhačky F-16 pre Ukrajinu dorazia do Rumunska v priebehu 14 dní

Haag 30. októbra (TASR) - Prvé kusy stíhačiek F-16, ktoré Holandsko daruje Ukrajine, dorazia do výcvikového strediska v Rumunsku počas nasledujúcich dvoch týždňov. V pondelok to vyhlásil holandský premiér Mark Rutte. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Očakávam, že rakety Patriot budú dodané čoskoro, aby pomohli Ukrajine v nadchádzajúcej zime. A rovnaká doba dodania platí aj pre stíhačky F-16," povedal Rutte na videokonferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, zverejnenej na sociálnej platforme X (predtým Twitter).



Rutte spresnil, že prvé kusy stíhačiek F-16 dorazia do Rumunska v priebehu nasledujúcich 14 dní. Ako pripomína agentúra Reuters, okrem Holandska oznámili poskytnutie stíhačiek F-16 pre Ukrajinu aj Dánsko, Nórsko a Belgicko.



Holandský premiér sa počas videokonferencie so Zelenským dotkol aj konfliktu na Blízkom východe. "To, čo sa teraz deje v Gaze, teroristický útok na Izrael a všetky následné kroky, nás nebudú, nesmú a nemôžu rozptyľovať od toho, čo sa deje medzi vami a Ruskom, od toho, že bojujete proti ruskej agresii," povedal Rutte Zelenskému.



"Musíme sa uistiť, že svet je schopný sústrediť sa na Ukrajinu a je samozrejme do veľkej miery zapojený do toho, čo sa teraz deje na Blízkom východe," poznamenal Rutte.