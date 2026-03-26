sekcia Zahraničie
Rutte:Ukrajina dostáva kľúčové zbrane napriek vojne na Blízkom východe
Generálny tajomník NATO vyzval európske krajiny, aby zvýšili vlastnú výrobnú kapacitu v oblasti protivzdušnej obrany.
Autor TASR
Brusel 26. marca (TASR) - Ukrajina naďalej dostáva kľúčové vojenské vybavenie napriek vojne na Blízkom východe, oznámil vo štvrtok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dobrou správou je, že na Ukrajinu naďalej smeruje nevyhnutné vybavenie,“ poznamenal Rutte. To podľa jeho slov obsahuje aj rakety do systému protivzdušnej obrany Patriot, ktoré Ukrajina nevyhnutne potrebuje.
Zbrane sa poskytujú v rámci iniciatívy PURL, ktorá umožňuje dodávať Kyjevu americké vybavenie financované európskymi štátmi. Podľa Rutteho bolo cez tento program dodaných 75 percent rakiet používaných batériami Patriot a 90 percent munície pre iné systémy protivzdušnej obrany.
Generálny tajomník NATO vyzval európske krajiny, aby zvýšili vlastnú výrobnú kapacitu v oblasti protivzdušnej obrany. „Musia vytvoriť ďalšie výrobné linky a otvoriť nové továrne. Peniaze na to sú,“ zakončil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj viackrát upozornil na riziká vojny na Blízkom východe pre svoju krajinu a varoval pred možným znížením dodávok zbraní a ohrozením mierového procesu s Ruskom.
