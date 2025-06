Ružinov vydal stavebné povolenie pre mestský bytový dom Terchovská

Bratislava 23. júna (TASR) - Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove vydal v júni stavebné povolenie pre mestský bytový dom Terchovská. Povolenie zatiaľ nie je právoplatné. „Bežia tam všetky zákonné lehoty,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Ide o v poradí druhý bytový dom s nájomnými bytmi, ktorý chce stavať hlavné mesto.



Bytový dom Terchovská má byť obytný dom s ôsmimi objektmi (dva spojené pozdĺžne pavlačové, šesť bodových pavlačových) a so suterénom. Objekty sa majú rozprestierať na trojuholníkovom pozemku medzi ulicami Terchovská, Galvaniho a Banšelova. Vymedzenie smerom ku Galvaniho ulici zabezpečuje štvorpodlažná pozdĺžna budova pavilónu. Ostatné trojpodlažné poschodové objemy sú skôr bodové a vytvárajú štruktúru parkových poloverejných priestorov medzi nimi. Celková kapacita má byť 85 bytov a 137 parkovacích stojísk, z toho 90 v podzemí. Pribudnúť má aj chodník a cyklotrasa i zeleň.



Mestská časť sa podľa starostu na jednej strane teší, že aj na jej území vzniknú nájomné byty, v ktorých si budú môcť nájsť ubytovanie nielen bežní občania, ale aj učiteľky, policajti či ďalší zamestnanci, ktorých potrebujú. Na druhej strane samospráva zároveň zabezpečila rokovania medzi magistrátom a obyvateľmi z okolia. Chcú im vykompenzovať výstavbu v ich blízkosti, aj keď je podľa starostu vo veľmi primeranej miere. Došlo preto k revitalizácii parčíka na Banšelovej ulici, pribudnúť majú aj kontajnerové stojiská.



Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov, snaží sa preto rozširovať fond mestských nájomných bytov. V roku 2022 predstavilo hlavné mesto svoju ideu, podľa ktorej by do piatich rokov malo pribudnúť okolo 1600 mestských nájomných bytov. Docieliť to chce vlastnou výstavbou nájomných bytov, zmenami územného plánu a spoluprácou s developermi či rekonštrukciou zanedbaných mestských bytov. Dostupnosť bývania sa snaží zlepšovať aj platforma Mestskej nájomnej agentúry.



Prvý nájomný bytový dom postavilo hlavné mesto na Muchovom námestí v Petržalke. Do mestského bytového fondu tak pribudlo 103 bytov, z čoho je 52 klasických nájomných bytov a zvyšné sú určené pre reštituentov. V susedstve má v rámci druhej etapy projektu vyrásť druhý nájomný bytový dom s ďalšími približne 50 nájomnými bytmi. Rozpracované má ďalšie projekty, napríklad na Žitavskej ulici vo Vrakuni.